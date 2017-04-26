В ГД внесли законопроект об уголовной ответственности за похищение невесты

Уголовный кодекс (УК) РФ предлагается дополнить статьей 126.1 «Похищение человека с целью вступления в брак». За такое преступление авторы законопроекта хотят установить наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.
В пояснительной записке отмечается, что действия по похищению человека с целью вступления в брак на практике подпадают под состав статьи 126 УК РФ. Однако виновному в большинстве случаев удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
«Такая ситуация сложилась в связи с тем, что законодатель при разработке УК РФ 1996 года не включил данный состав преступления в новый уголовный закон, руководствуясь, по-видимому, фактом распространения похищений с обозначенным мотивом на ограниченной части территории Российской Федерации, а именно в республиках Северного Кавказа. Однако такая позиция не представляется верной, так как сами республики не вправе устанавливать ответственность за указанное деяние, поскольку согласно Конституции РФ уголовное законодательство находится в ведении Российской Федерации», — отмечается в документе.
В результате, как указывают парламентарии, правоохранительные органы этих республик не могут привлекать похитителей к ответственности.
Потерпевшая же сторона, не найдя защиты у государства, часто пытается своими силами возместить ущерб от нанесенного оскорбления, а именно так расценивается похищение женщины местными обычаями.
Это создает реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные (например, родственники похитителя или похищенной).
Кроме того, такое положение умаляет авторитет государственных органов, которые в данном случае вынуждены самоустраниться от участия в разрешении конфликтной ситуации.