В ГД внесли законопроект об уголовной ответственности за похищение невесты

Уголовный кодекс (УК) РФ предлагается дополнить статьей 126.1 «Похищение человека с целью вступления в брак». За такое преступление авторы законопроекта хотят установить наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

В пояснительной записке отмечается, что действия по похищению человека с целью вступления в брак на практике подпадают под состав статьи 126 УК РФ. Однако виновному в большинстве случаев удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.