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13:42 (мск), источник: РАПСИ

В ГД внесли законопроект об уголовной ответственности за похищение невесты

МОСКВА, 26 апр — РАПСИ. Народное собрание республики Ингушетия внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается установить уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Уголовный кодекс (УК) РФ предлагается дополнить статьей 126.1 «Похищение человека с целью вступления в брак». За такое преступление авторы законопроекта хотят установить наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

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В пояснительной записке отмечается, что действия по похищению человека с целью вступления в брак на практике подпадают под состав статьи 126 УК РФ. Однако виновному в большинстве случаев удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

«Такая ситуация сложилась в связи с тем, что законодатель при разработке УК РФ 1996 года не включил данный состав преступления в новый уголовный закон, руководствуясь, по-видимому, фактом распространения похищений с обозначенным мотивом на ограниченной части территории Российской Федерации, а именно в республиках Северного Кавказа. Однако такая позиция не представляется верной, так как сами республики не вправе устанавливать ответственность за указанное деяние, поскольку согласно Конституции РФ уголовное законодательство находится в ведении Российской Федерации», — отмечается в документе.

В результате, как указывают парламентарии, правоохранительные органы этих республик не могут привлекать похитителей к ответственности.
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Потерпевшая же сторона, не найдя защиты у государства, часто пытается своими силами возместить ущерб от нанесенного оскорбления, а именно так расценивается похищение женщины местными обычаями.

Это создает реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные (например, родственники похитителя или похищенной).

Кроме того, такое положение умаляет авторитет государственных органов, которые в данном случае вынуждены самоустраниться от участия в разрешении конфликтной ситуации.

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