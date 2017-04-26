Аксенов сравнил украинских СБУшников с собаками Павлова

«Что здесь сказать? Это ожидаемое решение. Очень похоже на условный рефлекс — как у собаки Павлова. Если так пойдет и дальше, то они половину европейских политиков внесут в свои «черные списки», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, данное решение «ничтожно и возмутительно — как с правовой точки зрения, так и по существу».

«Киев пытается ограничить права и свободы иностранных граждан, прежде всего, их право на свободу передвижения. Это идет вразрез с фундаментальными принципами международных отношений», — пояснил глава РК.

С другой стороны, по мнению Аксенова, таким методом Киев пытается запугать людей, которые доносят до международной общественности правду о реальной ситуации в Крыму.

«Эта правда — верная смерть для киевского режима, изо всех сил изображающего перед западными спонсорами жертву несуществующей агрессии», — подчеркнул он.