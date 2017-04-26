Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Чеченец заставил извиняться осквернившего памятник воинам СССР
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
"Лола, мы с тобой!": Наташа Королёва обратилась к Милявской
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
13:37 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов сравнил украинских СБУшников с собаками Павлова

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов сравнил возбуждение Службой безопасности Украины уголовных дел в отношении посещающих Крым иностранцев с условными рефлексами животных. Так председатель крымского правительства прокомментировал открытие уголовного производства в отношении иностранных участников III Ялтинского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

«Что здесь сказать? Это ожидаемое решение. Очень похоже на условный рефлекс — как у собаки Павлова. Если так пойдет и дальше, то они половину европейских политиков внесут в свои «черные списки», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, данное решение «ничтожно и возмутительно — как с правовой точки зрения, так и по существу».

«Киев пытается ограничить права и свободы иностранных граждан, прежде всего, их право на свободу передвижения. Это идет вразрез с фундаментальными принципами международных отношений», — пояснил глава РК.

С другой стороны, по мнению Аксенова, таким методом Киев пытается запугать людей, которые доносят до международной общественности правду о реальной ситуации в Крыму.

«Эта правда — верная смерть для киевского режима, изо всех сил изображающего перед западными спонсорами жертву несуществующей агрессии», — подчеркнул он.

Читайте также
Немецкие политики об уголовных делах СБУ после визита на ЯМЭФ: вообще-то карнавал в Германии уже закончился

При этом председатель крымского правительства выразил убеждение, что никакие решения СБУ не остановят процесс международного признания Крыма как территории России.

«В этом плане от Киева вообще мало что зависит. А нервная реакция украинской власти еще раз доказывает эффективность народной дипломатии, частью которой является проведение ЯМЭФ», — отметил глава Республики.

Аксенов также подчеркнул, что СБУ сегодня является «инструментом преступного нацистского режима, который пришел к власти в результате государственного переворота, совершенного на Украине в феврале 2014 года».

К сожалению, сотрудники украинских спецслужб и прокуроры выполняют указания нелегитимной власти, фактически — преступников, которые предали и продали украинский народ, разрушили, разграбили и залили кровью свою страну. Но как бы эти персонажи сейчас не надували щеки, их ждут не виртуальные расследования и уголовные дела, а реальный трибунал, реальное возмездие за все совершенные злодеяния.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), «Главное управление СБУ в АРК» внесло в единый реестр досудебных расследований сведения «по факту нарушения порядка въезда» в Крым и выезда с его территории зарубежных участников III Ялтинского международного экономического форума.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Путин потребовал не нарушать права граждан при сносе пятиэтажек
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Россияне счастливы как никогда — опрос
На молокозаводе в Якутии произошел взрыв, есть жертвы
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются продать их в течение первого года после приобретения
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Безруков, Михалковы, Паль и другие на фестивале «Движение» Все звезды отечественного экрана в настоящий момент находятся в Омске, где проходит национальный кинофестиваль дебютов
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь