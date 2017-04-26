Аксенов сравнил украинских СБУшников с собаками Павлова

«Что здесь сказать? Это ожидаемое решение. Очень похоже на условный рефлекс — как у собаки Павлова. Если так пойдет и дальше, то они половину европейских политиков внесут в свои «черные списки», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, данное решение «ничтожно и возмутительно — как с правовой точки зрения, так и по существу».
«Киев пытается ограничить права и свободы иностранных граждан, прежде всего, их право на свободу передвижения. Это идет вразрез с фундаментальными принципами международных отношений», — пояснил глава РК.
С другой стороны, по мнению Аксенова, таким методом Киев пытается запугать людей, которые доносят до международной общественности правду о реальной ситуации в Крыму.
«Эта правда — верная смерть для киевского режима, изо всех сил изображающего перед западными спонсорами жертву несуществующей агрессии», — подчеркнул он.
При этом председатель крымского правительства выразил убеждение, что никакие решения СБУ не остановят процесс международного признания Крыма как территории России.
«В этом плане от Киева вообще мало что зависит. А нервная реакция украинской власти еще раз доказывает эффективность народной дипломатии, частью которой является проведение ЯМЭФ», — отметил глава Республики.
Аксенов также подчеркнул, что СБУ сегодня является «инструментом преступного нацистского режима, который пришел к власти в результате государственного переворота, совершенного на Украине в феврале 2014 года».
К сожалению, сотрудники украинских спецслужб и прокуроры выполняют указания нелегитимной власти, фактически — преступников, которые предали и продали украинский народ, разрушили, разграбили и залили кровью свою страну. Но как бы эти персонажи сейчас не надували щеки, их ждут не виртуальные расследования и уголовные дела, а реальный трибунал, реальное возмездие за все совершенные злодеяния.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), «Главное управление СБУ в АРК» внесло в единый реестр досудебных расследований сведения «по факту нарушения порядка въезда» в Крым и выезда с его территории зарубежных участников III Ялтинского международного экономического форума.