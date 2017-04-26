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13:38 (мск), источник: РИА Крым

Немецкие политики об уголовных делах СБУ после визита на ЯМЭФ: вообще-то карнавал в Германии уже закончился

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). Абсурдом и карнавалом называют в Германии уголовные дела, которые в отношении иностранных участников III Ялтинского международного экономического форума завела украинская «прокуратура» Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Председатель фракции левых в парламенте города Квакенбрюка, немецкий политик Андреас Маурер, который в настоящий момент находится на полуострове с визитом, в комментарии радио «Спутник в Крыму» отметил, что немецкие политики не воспринимают эту угрозы всерьез. По его словам, в его адрес на Украине завели уже четвертое уголовное дело, однако ни одного официального свидетельства он до сих пор не получил, поскольку, убежден Мауер, данные уголовные дела не имеют юридического основания.

«Я еще никакой реакции от первого дела не видел. Посол Украины в Германии всегда угрожает прислать какие-то письма и что вот-вот я узнаю, как они меня юридически накажут, но нет никаких последствий. Украина должна конкретно предъявить нам в письменном виде какое-то заявление. Я жду этого письма, хочу предоставить обществу как доказательство. Я сегодня разговаривал с коллегами — на экономическом форуме я сопровождал предпринимателей из Австрии, я их проинформировал, что в ближайшие дни против нас откроется уголовное дело. Мои коллеги прокомментировали это так: вообще-то карнавал в Германии уже закончился!», — сказал он.

Немецкий политик считает, что действия Киева продиктованы паникой, вызванной бессилием каким-либо образом повлиять на ситуацию.

«Мы просто видим, что это паника Киева. Они должны понять, что гражданам Европы, Германии не могут предписать, куда ехать, с кем разговаривать. Это показывает ту растерянность, в которой находится на сегодняшний день правительство Украины, если они пытаются так повлиять на наше решение, на граждан Европы… Если после первой поездки немецкие газеты писали о том, что против нас возбуждаются уголовные дела, то на сегодняшний день пока немецкая пресса никак не отреагировала. Потому что в Германии пресса понимает, что такие заявления абсурдны, никакого юридического основания не имеют. И никто против нас не сможет в Германии предпринять какие-то меры», — заключил он.

Маурер также отметил, что такое поведение Киева отдаляет Украину от европейского сообщества и подогревает интерес к Крыму.

«Правительства потихоньку осознают, что в Киеве проводится неадекватная политика. В Европе уже открыто говорят о том, что они (представители украинских властей — ред.) приезжают только для того, чтобы получить определенную сумму денег от наших правительств. Они не готовы войти в европейскую семью, быть членом Европы, своими поступками они себя отталкивают от Европы, с такой политикой они просто не смогут дальше существовать», — заметил он.

При этом немецкий политик подчеркнул, что намерен и дальше развивать сотрудничество с Крымом. По его словам, уже формируются новые делегации, в которые, помимо бизнесменов и политиков, войдут школьники и студенты.

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