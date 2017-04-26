Немецкий политик назвал Крым изюминкой России

Виммер находится в республике в составе делегации бизнесменов и политиков из Германии и Австрии.

«Я благодарен за возможность быть в Крыму. Наша делегация небольшая, но мы имеем возможность ознакомиться с ситуацией в Крыму. Мы знаем, что мы находимся в России, мы знаем, что мы находимся в очень хорошем месте России. Мы два-три дня имели возможность пребывать в Крыму, были на берегу моря, и мы видим, что мы посещаем “изюминку” России», — сказал Виммер во время встречи с главой республики Сергеем Аксенов.

Виммер поздравил крымчан с тем, что теперь они являются частью Российской Федерации.