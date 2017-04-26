Немецкий политик назвал Крым изюминкой России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Член партии «Христианско-демократический союз Германии»,
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Член партии «Христианско-демократический союз Германии»,
Виммер находится в республике в составе делегации бизнесменов и политиков из Германии и Австрии.
«Я благодарен за возможность быть в Крыму. Наша делегация небольшая, но мы имеем возможность ознакомиться с ситуацией в Крыму. Мы знаем, что мы находимся в России, мы знаем, что мы находимся в очень хорошем месте России. Мы
Виммер поздравил крымчан с тем, что теперь они являются частью Российской Федерации.