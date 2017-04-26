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13:33 (мск), источник: Actualitati.md

Киртоакэ ищет новых заместителей

Градоначальник Дорин Киртоакэ открыл вопрос по поводу выбора и назначения новых заместителей. Обсуждение началось с несколькими фракциями в Муниципальном совете Кишинева. Тему более подробно обсудят на последующих заседаниях Мунсовета.

Источник: Actualitati.md

Сейчас власти заняты устранением последствий от снежной бури это главная задача. Примар контролирует лично работу всех служб. Обсуждение вопроса о новых заместителях вновь поднимут на следующих заседаниях — сказал пресс-секретарь примарии Вадим Брынзанюк.

Напомним, что накануне был задержан вице-мэр Нистор Грозаву на 72 часа по делу о коррупции. В ходе операции НАЦ задержаны семь человек, в том числе глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий. Другой заместитель Киртоакэ Влад Котец был задержан 25 мая 2016 года. Он также проходит по делу о коррупции.

Согласно Закону о статуте Кишинева, у градоначальника должно быть четыре заместителя. Их назначает Муниципальный совет по предложению примара.

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