Киртоакэ ищет новых заместителей

Сейчас власти заняты устранением последствий от снежной бури это главная задача. Примар контролирует лично работу всех служб. Обсуждение вопроса о новых заместителях вновь поднимут на следующих заседаниях — сказал пресс-секретарь примарии Вадим Брынзанюк.

Напомним, что накануне был задержан вице-мэр Нистор Грозаву на 72 часа по делу о коррупции. В ходе операции НАЦ задержаны семь человек, в том числе глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий. Другой заместитель Киртоакэ Влад Котец был задержан 25 мая 2016 года. Он также проходит по делу о коррупции.

Согласно Закону о статуте Кишинева, у градоначальника должно быть четыре заместителя. Их назначает Муниципальный совет по предложению примара.