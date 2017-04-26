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15:12 (мск), источник: БЕЛТА

Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

26 апреля, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Послы 28 стран Евросоюза рассмотрели и предварительно одобрили законодательный регламент о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.

Источник: БЕЛТА

Далее, согласно процедуре, законодательный регламент должен одобрить Совет ЕС на уровне министров на заседании, запланированном на 11 мая.

Документ должны подписать президент Европарламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС. После опубликования решение вступит в силу через 20 дней. По прогнозам, это должно произойти в середине июня.

Президент Украины Петр Порошенко уже назвал сегодняшнее решение послов ЕС историческим. «Совет Европейского союза на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Двери Европы для Украины открыты», — сказал Петр Порошенко.

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