Мизулина рассказала о связи порнозависимости с бесплодием

«Сегодня специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью — это порнозависимость. И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30 процентов, 3 из 10, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования», — пояснила она в ходе форума безопасного интернета.

Сенатор предложила создать в России защищенную интернет-среду, безопасную для детей — «детский интернет». Мизулина упомянула о заявлении авторов закона, предусматривающего создание в РФ информационной системы «Контингент обучающихся», которая включает в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости обучающихся. По ее словам, они «говорят, что можно, и только в России, создать такую среду, такую универсальную базу со всеми персональными данными от рождения на всю оставшуюся жизнь, которую никто не сможет вскрыть, даже американцы».

«Если можно создать защищенную среду с персональными данными, давайте создадим для детей детский интернет, который действительно защищен, где родители могут не беспокоиться за то, что в этом интернете ребенок будет общаться, будет смотреть ресурсы, получать информацию, играть, и это не будет его растлевать, не будет формировать агрессивное отношение к родителям», — предложила сенатор.

Она напомнила присутствующим о так называемых «группах смерти», которые сегодня угрожают детям в интернете.