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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Мизулина рассказала о связи порнозависимости с бесплодием

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Тридцать процентов детей, страдающих порнозависимостью, становясь взрослыми, страдают бесплодием, сообщила сенатор Елена Мизулина, сославшись на результаты исследований.

Источник: РИА Новости

По ее словам, порнография представляет большую опасность для подрастающего поколения.

«Сегодня специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью — это порнозависимость. И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30 процентов, 3 из 10, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования», — пояснила она в ходе форума безопасного интернета.

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Сенатор предложила создать в России защищенную интернет-среду, безопасную для детей — «детский интернет». Мизулина упомянула о заявлении авторов закона, предусматривающего создание в РФ информационной системы «Контингент обучающихся», которая включает в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости обучающихся. По ее словам, они «говорят, что можно, и только в России, создать такую среду, такую универсальную базу со всеми персональными данными от рождения на всю оставшуюся жизнь, которую никто не сможет вскрыть, даже американцы».

«Если можно создать защищенную среду с персональными данными, давайте создадим для детей детский интернет, который действительно защищен, где родители могут не беспокоиться за то, что в этом интернете ребенок будет общаться, будет смотреть ресурсы, получать информацию, играть, и это не будет его растлевать, не будет формировать агрессивное отношение к родителям», — предложила сенатор.

Она напомнила присутствующим о так называемых «группах смерти», которые сегодня угрожают детям в интернете.

Комментарии
3
Сарыч
нужно в России создать интернет среду для депутатов, защищаю их от воздействия интернета! А то начитаются каких то исследований, потом горланят во всё горло! Лучше б заботились о том, что в садах очередь по 5000 тыс человек . Бесплодие! Да в этой стране даже плодиться то не хочется!
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Александр
Интересно а что Мизулина скажет на то, что детей гробят - вместо того, чтобы создавать равномерное расселение людей по огромной территории страны, создают перенаселение в Москве и жизнь в условиях постоянного превышения ПДК вредных веществ и т.д. А посмотрите что на улице - на детской площадке пьют пиво, матерятся при детях, показывают хороший пример- т.е. ребенок уже развращен и поэтому его тянет на порно. Вместо воспитание здоровой личности, которая не будет смотреть порно и т.п., надо придумывать способы очередного растрачивания бюджетных средств.
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worldsouvenir
вот за такие деньги сенатор занимается такой ерундой гнать взашей надо за такие инициативы ...!!!
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