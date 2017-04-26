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14:09 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев рассказал, почему в стране воруют сотовые телефоны

Во время своего выступления на сегодняшней сессии АНК президент обратился в Даурену Абаеву с вопросом — знает ли он, почему сегодня больше всего воруют сотовые телефоны, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Телефоны сейчас большего всего крадут, кстати. Даурен Абаев, ты здесь? О, министр информации. Самое большое количество мелких краж — это кражи телефонов, а знаешь, почему? Потому что приходят брать номер телефона, поэтому не найдешь. А если идентифицированный собственный номер телефона зарегистрировать, никто ничего красть не будет, потому что не дадут ему чип. Скажут — это не твой, это вот того, Сидорова, телефон, а не твой. Просто же очень, — обратился президент к Абаеву.

В ответ министр кивнул со словами «сделаем».

«Можно же было до моего выступления это сделать, правда? Так просто. Говорит, сделаем», — смеется Назарбаев.

Напомним, что в Астане сегодня под председательством президента проходит XXV сессии АНК с повесткой «Стабильность, единство, согласие — основа модернизации».

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