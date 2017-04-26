Назарбаев рассказал, почему в стране воруют сотовые телефоны

«Телефоны сейчас большего всего крадут, кстати. Даурен Абаев, ты здесь? О, министр информации. Самое большое количество мелких краж — это кражи телефонов, а знаешь, почему? Потому что приходят брать номер телефона, поэтому не найдешь. А если идентифицированный собственный номер телефона зарегистрировать, никто ничего красть не будет, потому что не дадут ему чип. Скажут — это не твой, это вот того, Сидорова, телефон, а не твой. Просто же очень, — обратился президент к Абаеву.

В ответ министр кивнул со словами «сделаем».

«Можно же было до моего выступления это сделать, правда? Так просто. Говорит, сделаем», — смеется Назарбаев.

Напомним, что в Астане сегодня под председательством президента проходит XXV сессии АНК с повесткой «Стабильность, единство, согласие — основа модернизации».