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14:03 (мск), источник: РБК - Украина

Розенко назвал сроки выплаты сэкономленных субсидий

Выплата сэкономленных жилищных субсидий украинцам будет осуществлена до 1 сентября. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Источник: Reuters

«До 1 сентября будут осуществлены выплаты», — заявил Розенко.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине 1,5 млн семей компенсируют до 700 гривен за экономию субсидий.

«По нашим расчетам 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 гривен наличными средствами, которые они сэкономили за отопительный сезон. Еще одно обещание, которое я давал, будет сейчас выполнено Министерством социальной политики, и люди это почувствуют», — отметил Гройсман.

Позже соответствующее решение было принято правительством. «Речь идет о внесении изменений в порядок назначения субсидий, основным из которых является монетизация остатков субсидий», — отметил министр социальной политики Андрей Рева.

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