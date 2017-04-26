Розенко назвал сроки выплаты сэкономленных субсидий
Выплата сэкономленных жилищных субсидий украинцам будет осуществлена до 1 сентября. Об этом сегодня журналистам сообщил
Выплата сэкономленных жилищных субсидий украинцам будет осуществлена до 1 сентября. Об этом сегодня журналистам сообщил
«До 1 сентября будут осуществлены выплаты», — заявил Розенко.
Напомним, ранее
«По нашим расчетам 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 гривен наличными средствами, которые они сэкономили за отопительный сезон. Еще одно обещание, которое я давал, будет сейчас выполнено Министерством социальной политики, и люди это почувствуют», — отметил Гройсман.
Позже соответствующее решение было принято правительством. «Речь идет о внесении изменений в порядок назначения субсидий, основным из которых является монетизация остатков субсидий», — отметил министр социальной политики Андрей Рева.