На Кубани обсуждают возможности взаимодействия с Японией
Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с губернатором префектуры Ямагути Цугумасом Мураокой.
Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с губернатором префектуры Ямагути Цугумасом Мураокой.
Руководство Краснодарского края совместно с делегацией Японии обсудили возможности взаимодействия регионов.
О необходимости налаживать такие взаимоотношения говорили Президент РФ Владимир Путин и
Как отметил в ходе встречи, прошедшей в краевой столице, Вениамин Кондратьев, следующий — 2018-й год объявлен перекрестным годом России и Японии.
— Это только послужит укреплению сотрудничества. Краснодарский край придает большое значение развитию отношений с Японией и префектурой Ямагути. Мы готовы принимать японских туристов на кубанских курортах, внедрять современные технологии на наших производствах. Уверен, мы сможем выстроить хорошие экономические и дружеские взаимоотношения, — говорит Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
В Краснодарский край уже привлечены японские инвестиции и технологии в АПК и промышленности. Кроме того, кубанские предприниматели хотят наращивать взаимодействие с японскими партнерами — как по линии торговли, так и в плане открытия совместных предприятий.
Как заметил, в свою очередь, Цугумаса Мураока между Краснодарским краем и префектурой есть много общего: благоприятные природные ресурсы, промышленные зоны, развитый туризм.
— У нас много точек соприкосновения и, уверен, мы будем только расширять наше сотрудничество, — подчеркнул Тсугумаса Мураока, губернатор префектуры Ямагути.
Ожидается, что по итогам работы делегации будет подписано соглашение о взаимодействии между регионами, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве, в таких сферах, как торговля, культура, образование, туризм и спорт, сообщили ГТРК «Кубань» в