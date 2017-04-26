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17:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани обсуждают возможности взаимодействия с Японией

Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с губернатором префектуры Ямагути Цугумасом Мураокой.

Руководство Краснодарского края совместно с делегацией Японии обсудили возможности взаимодействия регионов.

О необходимости налаживать такие взаимоотношения говорили Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках визита главы государства в префектуру Ямагути.

Как отметил в ходе встречи, прошедшей в краевой столице, Вениамин Кондратьев, следующий — 2018-й год объявлен перекрестным годом России и Японии.

— Это только послужит укреплению сотрудничества. Краснодарский край придает большое значение развитию отношений с Японией и префектурой Ямагути. Мы готовы принимать японских туристов на кубанских курортах, внедрять современные технологии на наших производствах. Уверен, мы сможем выстроить хорошие экономические и дружеские взаимоотношения, — говорит Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

В Краснодарский край уже привлечены японские инвестиции и технологии в АПК и промышленности. Кроме того, кубанские предприниматели хотят наращивать взаимодействие с японскими партнерами — как по линии торговли, так и в плане открытия совместных предприятий.

Как заметил, в свою очередь, Цугумаса Мураока между Краснодарским краем и префектурой есть много общего: благоприятные природные ресурсы, промышленные зоны, развитый туризм.

— У нас много точек соприкосновения и, уверен, мы будем только расширять наше сотрудничество, — подчеркнул Тсугумаса Мураока, губернатор префектуры Ямагути.

Ожидается, что по итогам работы делегации будет подписано соглашение о взаимодействии между регионами, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве, в таких сферах, как торговля, культура, образование, туризм и спорт, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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