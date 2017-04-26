Путин потребовал не нарушать права граждан при расселении пятиэтажек

«Есть еще один законопроект, который привлекает внимание общественности в Москве. Речь идет о расселении пятиэтажек», — сказал президент на встрече с правительством.

По замыслу мэра Москвы Сергея Собянина, цель заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах, построенных еще в середине прошлого века.

«Но, безусловно, это должно быть сделано таким образом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность. И все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия», — подчеркнул глава государства.

«Повторяю еще раз, ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены. Поэтому я прошу правительство обратить на это внимание и в диалоге с депутатами Госдумы обеспечить прохождение такого закона, который бы эти права граждан обеспечил», — отметил Путин.