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14:28 (мск), источник: Интерфакс

Путин потребовал не нарушать права граждан при расселении пятиэтажек

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что не подпишет закон о сносе и перестройке пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать права граждан.

Источник: Агентство «Москва»

«Есть еще один законопроект, который привлекает внимание общественности в Москве. Речь идет о расселении пятиэтажек», — сказал президент на встрече с правительством.

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По замыслу мэра Москвы Сергея Собянина, цель заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах, построенных еще в середине прошлого века.

«Но, безусловно, это должно быть сделано таким образом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность. И все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия», — подчеркнул глава государства.

«Повторяю еще раз, ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены. Поэтому я прошу правительство обратить на это внимание и в диалоге с депутатами Госдумы обеспечить прохождение такого закона, который бы эти права граждан обеспечил», — отметил Путин.

Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу этот закон проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью.
Владимир Путин
Президент РФ

Ранее Собянин на встрече с горожанами в среду в Московском доме общественных организаций пообещал, что власти могут оставить в районе проживания всех, кто этого пожелает. Кроме того, он заверил, что при сносе москвичей не будут переселять во временные квартиры.

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