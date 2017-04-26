Екатеринбургский депутат предложил, как ускорить строительство метро в Екатеринбурге

Альшевских сразу называет свое предложение «реформаторским и масштабным». Но подчеркивает, что не боится критики. По его словам, подобная ситуация с нехваткой финансов на строительство метрополитена сложилась не только в Екатеринбурге, но в Казани, Новосибирске и даже в Санкт-Петербурге.
«В наших реалиях поручить управление метрополитенами можно, например, Российским железным дорогам или создать отдельную госструктуру», — пишет народный избранник.
Он запросил позицию Минтранса, написал в РЖД и помощнику президента РФ Игорю Левину, который на посту министра транспорта выдвигал аналогичное предложение.
Добавим, что проектировать вторую ветку метро в уральской столице планируют лишь к 2020 году. А в аппарате сенатора Аркадия Чернецкого настаивают, что начинать работы нужно немедленно за счет областного и городского бюджетов.