Екатеринбургский депутат предложил, как ускорить строительство метро в Екатеринбурге

Альшевских сразу называет свое предложение «реформаторским и масштабным». Но подчеркивает, что не боится критики. По его словам, подобная ситуация с нехваткой финансов на строительство метрополитена сложилась не только в Екатеринбурге, но в Казани, Новосибирске и даже в Санкт-Петербурге.

«В наших реалиях поручить управление метрополитенами можно, например, Российским железным дорогам или создать отдельную госструктуру», — пишет народный избранник.

Он запросил позицию Минтранса, написал в РЖД и помощнику президента РФ Игорю Левину, который на посту министра транспорта выдвигал аналогичное предложение.