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14:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургский депутат предложил, как ускорить строительство метро в Екатеринбурге

Депутат Госдумы Андрей Альшевских нашел выход из ситуации, связанной с нехваткой финансирования строительства метро в Екатеринбурге: метрополитен нужно передать из собственности муниципалитетов и субъектов государству. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

Альшевских сразу называет свое предложение «реформаторским и масштабным». Но подчеркивает, что не боится критики. По его словам, подобная ситуация с нехваткой финансов на строительство метрополитена сложилась не только в Екатеринбурге, но в Казани, Новосибирске и даже в Санкт-Петербурге.

«В наших реалиях поручить управление метрополитенами можно, например, Российским железным дорогам или создать отдельную госструктуру», — пишет народный избранник.

Он запросил позицию Минтранса, написал в РЖД и помощнику президента РФ Игорю Левину, который на посту министра транспорта выдвигал аналогичное предложение.

Добавим, что проектировать вторую ветку метро в уральской столице планируют лишь к 2020 году. А в аппарате сенатора Аркадия Чернецкого настаивают, что начинать работы нужно немедленно за счет областного и городского бюджетов.

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