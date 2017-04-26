Волгоградский чиновник оштрафован за небрежность
Руководитель контрактной службы комитета по жилищной политике администрации Волгограда привлечен к административной ответственности. Основанием послужили материалы прокурорской проверки.
Руководитель контрактной службы комитета по жилищной политике администрации Волгограда привлечен к административной ответственности. Основанием послужили материалы прокурорской проверки.
Как сообщила РИАЦ
Постановлением облкомитета финансов чиновник оштрафован на пять тысяч рублей.