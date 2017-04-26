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15:30 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский чиновник оштрафован за небрежность

Руководитель контрактной службы комитета по жилищной политике администрации Волгограда привлечен к административной ответственности. Основанием послужили материалы прокурорской проверки.

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, чиновник нарушил установленные законом сроки планирования закупок для муниципальных нужд. Данные требования установлены для обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений, а также направлены на информирование субъектов предпринимательской деятельности о наличии у муниципального заказчика соответствующих нужд и возможности заключения муниципальных контрактов.

Постановлением облкомитета финансов чиновник оштрафован на пять тысяч рублей.

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