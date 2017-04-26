Волгоградский чиновник оштрафован за небрежность

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, чиновник нарушил установленные законом сроки планирования закупок для муниципальных нужд. Данные требования установлены для обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений, а также направлены на информирование субъектов предпринимательской деятельности о наличии у муниципального заказчика соответствующих нужд и возможности заключения муниципальных контрактов.

Постановлением облкомитета финансов чиновник оштрафован на пять тысяч рублей.