«Большой брат» закручивает гайки: США сократят помощь Молдове

В документе предусмотрено сокращение расходов на «внешнюю политику» на 10,1 миллиарда по сравнению с 2017 годом. С чем это связано? Власти США намерены сосредоточиться на основных проблемах — «Америка прежде всего».

Как отмечает аналитик Виктор Мараховский в статье для РИА Новости, в законопроекте буквально сказано следующее: «Бюджет предполагает сокращение или прекращение прямого финансирования международных организаций, чья деятельность не продвигает интересы США, дублирует друг друга или не управляется должным образом».

От инициативы Белого дома больше всех пострадает знаменитое агентство USAID, которое резко потеряет в деньгах и программах.

Шок для «подопечных»

США собрались жестко экономить на странах, который исправно получали деньги от USAID и других американских правительственных организаций. Сокращение будет не просто в 5−10%. Некоторые государства лишатся его и вовсе. Речь идет о Польше, Азербайджане, Белоруссии, Македонии. «Обрезание» бюджета для Украины составит 70%.

Молдове администрация Трампа намерена сократить «помощь» на 50%. Вроде как республике в сравнении с остальными повезло. Но нюанс в том, что в реальном выражении это слишком большая сумма для нашей страны. Чтобы было понятно, республика будет получать от США вдвое меньше денег, чем раньше. Таким образом, Молдова потеряет 15 миллионов долларов, которые ушли бы гражданским активистам, чиновникам и другим «подопечным».

Нокаут от «большого брата»?

За несколько десятков лет через USAID в Молдову поступило свыше миллиарда долларов. США помогают республике «в консолидации демократических институтов» (демократизация всего чего только можно в американском духе), «в восстановлении экономики» (с каждым годом кризис в Молдове только усугубляется), «в укреплении правового государства» (бла-бла-бла…) и другие подобные проекты.

Сколько их, представителей молдавского истеблишмента, сосущих деньги из США, можно лишь догадываться. Как и предполагать, сколько эти граждане, заботливо прикормленные Штатами, потеряют на жестокой экономии администрацией президента США. Сколько «ручных» чиновников, отстажированных в Америке журналистов и перестажированных там же «диванных» экспертов будут сидеть на жестком пайке, установленном Штатами. Ну, а если не понравится этим «прикормышам» новые расчеты, то можно их и вовсе оставить без финансирования. Тут даже к гадалке не ходи. Администрация США четко дала понять, что намерена экономить и, в первую очередь, на расходах, которые ей представляются уже не приоритетными.