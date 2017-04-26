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14:54 (мск), источник: УНИАН

Министр энергетики заговорил об отключении воды Донбассу

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает остановку водоснабжения на неподконтрольных украинскими властям территориях Донбасса.

Источник: УНИАН

Об этом он сказал журналистам после заседания правительства.

По словам министра, это связано с тем, что эти территории имеют задолженность по оплате перед украинским водоканалом, а также с отсутствием возможности поставки антрацитового угля на станции, обеспечивающие водоснабжение регионов.

«Идет вопрос воды сейчас, в водоканал — не идет оплата. И один из вопросов, которые будут стоять в Минске сегодня, это, в том числе, что мы с одной стороны на Луганку не можем поставить уголь антрацитовой группы, у нас нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории или из России. И после этого мы должны отключать водоканал», — сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.

Ранее Кабмин принял постановление № 263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию «Луганское энергетическое объединение» поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

В декабре 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал», который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти. По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед «Луганским энергетическим объединением» составляла около 124 млн грн.

20 апреля текущего года генеральный директор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай заявил, что поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области будут полностью остановлены с 25 апреля.

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