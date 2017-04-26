Министр энергетики заговорил об отключении воды Донбассу
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает остановку водоснабжения на неподконтрольных украинскими властям территориях Донбасса.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает остановку водоснабжения на неподконтрольных украинскими властям территориях Донбасса.
Об этом он сказал журналистам после заседания правительства.
По словам министра, это связано с тем, что эти территории имеют задолженность по оплате перед украинским водоканалом, а также с отсутствием возможности поставки антрацитового угля на станции, обеспечивающие водоснабжение регионов.
«Идет вопрос воды сейчас, в водоканал — не идет оплата. И один из вопросов, которые будут стоять в Минске сегодня, это, в том числе, что мы с одной стороны на Луганку не можем поставить уголь антрацитовой группы, у нас нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемой территории или из России. И после этого мы должны отключать водоканал», — сказал министр.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля Украина полностью прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганской области.
Ранее Кабмин принял постановление № 263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию «Луганское энергетическое объединение» поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.
В декабре 2016 года
20 апреля текущего года генеральный директор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай заявил, что поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области будут полностью остановлены с 25 апреля.