Председатель Верховного суда РТ представил нового председателя Атнинского райсуда
Ильгиз Гилазов представил Азата Назмиева, работавшего прежде судьей Верхнеуслонского районного суда.
Ильгиз Гилазов представил Азата Назмиева, работавшего прежде судьей Верхнеуслонского районного суда.
(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В селе Большая Атня председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов представил нового председателя суда — Азата Назмиева, работавшего прежде судьей Верхнеуслонского районного суда, сообщает
В церемонии приняли участие заместитель начальника Управления Судебного департамента в РТ Рамиль Рамазанов, глава Атнинского муниципального района — председатель Атнинского районного Совета Габдулахат Хакимов, председатели районных судов, судьи и другие приглашенные лица.
Ильгиз Гилазов пожелал Азату Назмиеву успехов на новом месте работы. Азат Назмиев поблагодарил Ильгиза Идрисовича за оказанное доверие.
Азат Назмиев родился в 1985 году в деревне Нижняя Береске Татарской АССР. В 2007 году окончил юридический факультет Казанского юридического института МВД России. Начал свою трудовую деятельность в 2007 году в должности старшего специалиста 3-го разряда отдела правового обеспечения Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Татарстан, затем работал там же до 2015 года ведущим специалистом, заместителем начальника отдела и начальником отдела. В 2013 году избран мировым судьей судебного участка № 9 по
Стаж работы по юридической профессии 9 лет 10 месяцев. Стаж работы в должности судьи 3 года 4 месяца. Имеет седьмой квалификационный класс.