Председатель Верховного суда РТ представил нового председателя Атнинского райсуда

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В селе Большая Атня председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов представил нового председателя суда — Азата Назмиева, работавшего прежде судьей Верхнеуслонского районного суда, сообщает пресс-служба Верховного суда РТ.

В церемонии приняли участие заместитель начальника Управления Судебного департамента в РТ Рамиль Рамазанов, глава Атнинского муниципального района — председатель Атнинского районного Совета Габдулахат Хакимов, председатели районных судов, судьи и другие приглашенные лица.

Ильгиз Гилазов пожелал Азату Назмиеву успехов на новом месте работы. Азат Назмиев поблагодарил Ильгиза Идрисовича за оказанное доверие.

Азат Назмиев родился в 1985 году в деревне Нижняя Береске Татарской АССР. В 2007 году окончил юридический факультет Казанского юридического института МВД России. Начал свою трудовую деятельность в 2007 году в должности старшего специалиста 3-го разряда отдела правового обеспечения Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Татарстан, затем работал там же до 2015 года ведущим специалистом, заместителем начальника отдела и начальником отдела. В 2013 году избран мировым судьей судебного участка № 9 по Ново-Савиновскому судебному району города Казани, с 2015 года — судья Верхнеуслонского районного суда. 19 апреля этого года назначен председателем Атнинского районного суда.

Стаж работы по юридической профессии 9 лет 10 месяцев. Стаж работы в должности судьи 3 года 4 месяца. Имеет седьмой квалификационный класс.