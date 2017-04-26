Кабмин выделит Молдове $370 тысяч в связи с непогодой

Сильный снегопад прошел в Молдове 20 и 21 апреля. В результате за сутки на севере и юге страны выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам. Первоначально без электроэнергии остались свыше 700 населенных пунктов.

Проект соответствующего решения о выделении гуманитарной помощи Молдове на заседании правительства презентовал первый вице-премьер — глава Минэкономики Степан Кубив.

«Согласно обращению посла Украины в Молдове о предоставлении гуманитарной помощи Молдове в связи со сложными погодными условиями, которые сложились в стране 20—22 апреля 2017 года, согласиться с предложением посла о предоставлении республике за счет средств резервного государственного фонда в сумме 10 миллионов гривен», — зачитал Кубив проект решения.

Документ был принят единогласно. Этим решением правительство обязало МИД Украины в течение однодневного срока обратиться в администрацию президента с инициативой об издании указа главы государства, который должен принять окончательное решение о выделении гуманитарной помощи.