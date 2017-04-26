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17:26 (мск), источник: Фонтанка

ЗакС проголосовал за корректировку бюджета Петербурга

Депутаты ЗакСа Петербурга проголосовали за изменения в бюджете города на 2017 год.

Как передаёт 26 апреля корреспондент «Фонтанки», за проголосовали 42 депутата, против — 8.

Проект корректировки бюджета депутатам представил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Он отметил, что доходы города в 2017 году с учетом корректировки составят: доходы — 487,9 млрд руб. (+ 3,9 млрд руб.), расходы — 557,7 млрд руб. (+ 3,9 млрд руб.). Дефицит, по словам чиновника, сохраняется на уровне первоначально утвержденного бюджета — 69,8 млрд руб. За счет увеличения доходов и оптимизации ряда расходных статей предполагается дополнительно направить на социальную поддержку граждан 2,73 млрд руб.

Дополнительные бюджетные ассигнования предусматриваются также для ряда направлений в области развития транспортной инфраструктуры города: на 1,516 млрд руб. собираются увеличить финансирование работ по строительству второй очереди Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная», на 578 млн. руб. должно вырасти финансирование строительства продолжения Софийской улицы, на развитие дорожного хозяйства Петербурга предложено дополнительно направить 1,67 млрд руб.

Депутатов ЗакСа, голосовавших против, смутило, что в бюджете никаким образом не представлено обоснование выделение денег проекту ЗСД и другим инвестпроектам. «Мы как в анекдоте про трёх слепых, которые трогали слона. Каждый потрогал за своё место и описал, согласно своим тактильным ощущениям. Мы сейчас, как эти слепые за бюджет голосуем»,-отметил яблочник Борис Вишневский.

«Инвесторы — это почти, как те, кто дают микрозаймы, наши дети после этого попадут в кабалу», — добавил эсер Алексей Ковалев.

Глава бюджетно-финансового комитета Максим Яковлев в свою очередь назвал корректировки техническими, а единоросс Юрий Гладунов высказался о профессионализме вице-губернатора Мокрецова.

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