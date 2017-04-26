Президент регламентировал пребывание в погранзоне и погранполосе

Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства, соответствующий указ был подписан 26 апреля в целях приведения законодательства Беларуси в соответствие с законом от 18 октября 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь».

Так, с 1 января 2017 года согласно закону отменена государственная пошлина за въезд (вход), временное пребывание, передвижение в пограничной зоне для граждан нашей страны, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси. Законом введена оплата госпошлины за выдачу пропусков в пограничную полосу.

От уплаты госпошлины за выдачу пропусков в пограничную полосу освобождены отдельные категории граждан:

те, кто в пограничной полосе исполняет трудовые (служебные) обязанности, посещает места захоронения родственников, владеет недвижимым имуществом, участники войны, родственники, следующие к военнослужащим, проходящим службу в подразделениях границы.

Указом также утвержден перечень документов, на основании которых эти категории граждан освобождаются от уплаты пошлины. Причем данная льгота предоставляется только в пределах конкретной административно-территориальной единицы.