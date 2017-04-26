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19:20 (мск), источник: Sputnik.md

Филат вышел из тюрьмы с зубной болью

Бывший премьер Молдовы Владимир Филат, приговоренный к тюремному заключению, в среду был замечен на улицах Кишинева.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Экс-глава молдавского правительства Владимир Филат, приговоренный к 9 годам лишения свободы, в среду был замечен на улицах Кишинева. В сопровождении конвоя около 13.00 его доставили в частную стоматологическую клинику, расположенную рядом со стадионом «Динамо».

Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердили в Департаменте пенитенциарных учреждений. Там пояснили, что согласно действующему законодательству, Филат имеет право запросить и воспользоваться подобного рода консультацией в частной клинике.

Экс-премьера обвинили в «пассивной коррупции» и «извлечении выгоды из влияния» в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября 2016 года не изменила срок заключения. Обе стороны оспорили вердикт в Высшей судебной палате. Прокуроры требовали приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента.

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В конце февраля 2017 года судьи ВСП отклонили протесты стороны защиты и обвинения, оставив в силе вердикт Апелляционной палаты, а в апреле представили мотивационную часть решения.

«Проверив законность наказания, констатировали, что первая инстанция учла положения статей 61 и 75 Уголовного кодекса РМ, таким образом подсудимому корректно назначили наказание, эквивалентное совершенному преступлению», — говорится в мотивационной части решения ВСП.

Более того, коллегия судей считает, что «установленное наказание для Владимира Филата, почти на минимальном уровне санкций, предусмотренных законом, входит в правовые рамки».

Также Высшая судебная палата подтвердила, что суммарное наказание в виде тюремного заключения, штрафа, лишения права занимать определенные должности и лишение Филата «Ордена республики», было вынесено в рамках закона.

Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме Липкан. Пенитенциар № 2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа. Туда экс-главу молдавского правительства переведут после того, как в Департамент пенитенциарных учреждений поступят все соответствующие документы. Пока Филат продолжает оставаться в пенитенциаре № 13.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.

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