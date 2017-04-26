Филат вышел из тюрьмы с зубной болью
Бывший премьер Молдовы Владимир Филат, приговоренный к тюремному заключению, в среду был замечен на улицах Кишинева.
Бывший премьер Молдовы Владимир Филат, приговоренный к тюремному заключению, в среду был замечен на улицах Кишинева.
КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik.
Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердили в Департаменте пенитенциарных учреждений. Там пояснили, что согласно действующему законодательству, Филат имеет право запросить и воспользоваться подобного рода консультацией в частной клинике.
В конце февраля 2017 года судьи ВСП отклонили протесты стороны защиты и обвинения, оставив в силе вердикт Апелляционной палаты, а в апреле представили мотивационную часть решения.
«Проверив законность наказания, констатировали, что первая инстанция учла положения статей 61 и 75 Уголовного кодекса РМ, таким образом подсудимому корректно назначили наказание, эквивалентное совершенному преступлению», — говорится в мотивационной части решения ВСП.
Более того, коллегия судей считает, что «установленное наказание для Владимира Филата, почти на минимальном уровне санкций, предусмотренных законом, входит в правовые рамки».
Также Высшая судебная палата подтвердила, что суммарное наказание в виде тюремного заключения, штрафа, лишения права занимать определенные должности и лишение Филата «Ордена республики», было вынесено в рамках закона.
Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме Липкан. Пенитенциар № 2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа. Туда
Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.