Филат вышел из тюрьмы с зубной болью

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Экс-глава молдавского правительства Владимир Филат, приговоренный к 9 годам лишения свободы, в среду был замечен на улицах Кишинева. В сопровождении конвоя около 13.00 его доставили в частную стоматологическую клинику, расположенную рядом со стадионом «Динамо».

Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердили в Департаменте пенитенциарных учреждений. Там пояснили, что согласно действующему законодательству, Филат имеет право запросить и воспользоваться подобного рода консультацией в частной клинике.