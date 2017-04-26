ЗакС Петербурга объявил о формировании нового Горизбиркома

Как сообщает 26 апреля корреспондент «Фонтанки», проект постановления был утверждён в двух чтениях.

Добавим, что срок полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии истекает 4 июля 2017 года. Не позднее, чем за 60 дней до дня истечения срока полномочий комиссии, депутаты обязаны объявить процедуру приёма кандидатур. Также о наборе своей части должен объявить губернатор.

Отметим, что, по информации «Фонтанки», состав нового ГИКа сменится больше, чем наполовину: лишь две из шести партий готовы сохранить своих представителей в этих должностях.

Также, по данным «Фонтанки», не изменится глава Горизбиркома: предполагается, что Виктор Панкевич будет руководить и новым составом комиссии.