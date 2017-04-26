Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
По одному вопросу президент РФ пошутил, дав поручение премьеру провести воспитательную работу с министром культуры.
По одному вопросу президент РФ пошутил, дав поручение премьеру провести воспитательную работу с министром культуры.
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства вопрос совершенствования работы домов культуры на селе. Ряд идей заинтересовал главу государства, а по одному вопросу он в шутку дал поручение премьеру Дмитрию Медведеву провести воспитательную работу с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Глава Минкульта сообщил, что считает важным, чтобы сельские ДК стали местом проведения семейного досуга. «Нам показалось, что очень важно, чтобы ДК на большом селе представлял из себя место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, вместе собравшись», — предложил Мединский.
Вместе интереснее, но почему только с мужчинами? Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу!
В качестве пояснения Мединский заверил президента в том, что у министерства уже есть типовые проекты таких ДК, и в них предусмотрены и «для женщин места, где можно побеседовать с подругами», и большая библиотека, и зал для занятий хореографией для детей, гимнастический зал.