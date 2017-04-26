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16:21 (мск), источник: Ictv.ua

ОБСЕ предупредила об угрозе эскалации на Донбассе

Ситуация на востоке Украины может привести к более серьезной конфронтации, считает генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.

Об этом он заявил, выступая на Международной конференции по безопасности в Москве, пишет Интерфакс-Украина.

— Есть угроза эскалации, и этот региональный конфликт может перейти к более серьезной конфронтации, и, конечно, какие-то традиционные инструменты опять-таки не сработали, — отметил он.

По мнению Заньера, в этом плане «с Украиной нужно очень серьезно поработать и в очень срочном порядке».

Он отметил, что СММ ОБСЕ делает все, чтобы предотвратить эскалацию.

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