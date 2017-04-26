ОБСЕ предупредила об угрозе эскалации на Донбассе
Ситуация на востоке Украины может привести к более серьезной конфронтации, считает генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.
Ситуация на востоке Украины может привести к более серьезной конфронтации, считает генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.
Об этом он заявил, выступая на Международной конференции по безопасности в Москве, пишет
— Есть угроза эскалации, и этот региональный конфликт может перейти к более серьезной конфронтации, и, конечно,
По мнению Заньера, в этом плане «с Украиной нужно очень серьезно поработать и в очень срочном порядке».
Он отметил, что СММ ОБСЕ делает все, чтобы предотвратить эскалацию.