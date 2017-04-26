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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Валентина Матвиенко поручила рассмотреть расширение полномочий прокуроров

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам верхней палаты рассмотреть предложения по законодательному расширению полномочий прокуроров. Об этом она заявила после выступления в Совфеде генпрокурора России Юрия Чайки с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране.

Господин Чайка в своем выступлении отметил, что за последние два с половиной года выявлены 6,7 тыс. незаконно возбужденных уголовных дел, при этом 6,3 тыс. человек были заключены под стражу.

«И никто перед ними не извинился, никто не понес ответственности за это», — сказал генпрокурор. По его словам, «это ненормально». Также он заявил, что «именно прокурор осуществляет функцию уголовного преследования, а не следователь».

Следователь — как рабочий инструмент в руках прокурора. Во всем мире прокурор выполняет одну из двух функций: сам расследует уголовное дело либо руководит расследованием. У нас, к сожалению, нет ни той, ни другой функции.
Юрий Чайка
Генпрокурор РФ

Поэтому, по его мнению, необходимо внести в законодательство изменения полномочий прокуратуры.

Так, например, господин Чайка призвал наделить прокуроров возможностью санкционировать до направления в суд намерение следствия об аресте задержанных по подозрению в преступлениях.

«Я считаю, что при аресте у прокурора должны быть полномочия — прежде, чем вести на суд, этот вопрос должен санкционировать прокурор. Когда затрагиваются конституционные права гражданина, такие действия должен санкционировать прокурор», — сказал он.

Валентина Матвиенко поддержала предложение генпрокурора, отметив, что «надо сажать тех, кто действительно в этом виноват, но подходить к этому избирательно».

«Давайте условимся: на первое заседание Совфеда осенней сессии, чтобы комитет доложил предложения, проработанные с Минюстом, прокуратурой, Верховным судом, неправительственными общественными организациями, уполномоченной по правам человека. Давайте будем гуманизировать законодательство», — заявила она.

Доклад Юрия Чайки о состоянии законности в России в 2016 году был обнародован вчера. Также в нем содержится информация о количестве преступлений, направлениях деятельности Генпрокуратуры, а особое внимание уделено злоупотреблениям при строительстве космодрома Восточный.

Комментарии
12
А Б
Поручение Матвиенко о расширение полномочий прокуроров не является чем-то неожиданным или необыкновенным. В последнее время это далеко не первый шаг властей, направленный на расширение полномочий силовых ведомств.
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Профессор
Эээ... у Вас старые сведения! Стакан, Пол-стакана звали её до канкана на столе в кают-компании крейсера "Аврора"!
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Евгений Васюта
...........и омона тоже........
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