Валентина Матвиенко поручила рассмотреть расширение полномочий прокуроров

Господин Чайка в своем выступлении отметил, что за последние два с половиной года выявлены 6,7 тыс. незаконно возбужденных уголовных дел, при этом 6,3 тыс. человек были заключены под стражу. «И никто перед ними не извинился, никто не понес ответственности за это», — сказал генпрокурор. По его словам, «это ненормально». Также он заявил, что «именно прокурор осуществляет функцию уголовного преследования, а не следователь».

Следователь — как рабочий инструмент в руках прокурора. Во всем мире прокурор выполняет одну из двух функций: сам расследует уголовное дело либо руководит расследованием. У нас, к сожалению, нет ни той, ни другой функции. Юрий Чайка Генпрокурор РФ

Поэтому, по его мнению, необходимо внести в законодательство изменения полномочий прокуратуры. Так, например, господин Чайка призвал наделить прокуроров возможностью санкционировать до направления в суд намерение следствия об аресте задержанных по подозрению в преступлениях. «Я считаю, что при аресте у прокурора должны быть полномочия — прежде, чем вести на суд, этот вопрос должен санкционировать прокурор. Когда затрагиваются конституционные права гражданина, такие действия должен санкционировать прокурор», — сказал он.

Валентина Матвиенко поддержала предложение генпрокурора, отметив, что «надо сажать тех, кто действительно в этом виноват, но подходить к этому избирательно».