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16:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В Париже полицейские вышли на «марш гнева»

В Париже проходит многотысячная манифестация полицейских под названием «марш гнева». Об этом сообщает Le Figaro.

Источник: AP 2017

Акция началась с минуты молчания в память о Ксавье Жюжеле, полицейском, убитом в ходе теракта на Елисейских Полях 20 апреля.

«Сегодня проходит манифестация стражей порядка, стражей республики, чернорабочих Национальной полиции», — заявил лидер профсоюза сотрудников правоохранительных органов Ив Лефебр. По его словам, демонстранты требуют, чтобы на проблемы полиции обратили внимание оба кандидата в президенты страны.

Как пишет издание, митингующие выкрикивают лозунги: «Полицию атакуют — общество в опасности!», «Мы работаем в адском ритме, мы имеем право на частную жизнь!».

Как пояснили в профсоюзе сотрудников правоохранительных органов, они требуют увеличения минимальной зарплаты для полицейских на 150 евро в месяц, а также изменения графика несения службы, чтобы иметь сдвоенные выходные дни.

Вечером 20 апреля в центре французской столицы произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский. Еще двое стражей порядка получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, предположительно, скрылся.

Комментарии
14
Юсуп
Тот факт, что госпожа А е Б имеют право пудрить мозги Россиянам своей демагогией, говорит о наличии в стране демократии и развитого гражданского общества.
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Эдуард Иванов
Какой профсоюз может быть у силового ведомства? Смех один. Вместо того, что бы нести службу и честно исполнять обязанности они ходят и клянчат себе по 150ойро. А без этих ойров мир окончательно рухнет к ногам мигрантов и местной шелупони? Заигрались они в демократию. Да и просто боятся.
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Л. Оксана
Ага, так же их имеют право разгонять слезоточивым газом и дымовушками))) Допустим не полицейских и не в данном случае, а вообще, любого европейского человека, да и американского! - новости, то хоть смотрите? А про полицейских можно например сказать про Швецию( например!), если они не выходят на забастовки, значит им запрещают? И они, бедные боятся это сделать? - это по вашему так получается!
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