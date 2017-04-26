Экс-главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву продлили арест

Экс-председателю правления АО «ЕНПФ» Руслану Ерденаеву, начальнику Управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусе Бахтову, председателю наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын», а также учредителю ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжану Кенжебаеву, директору ТОО «Бузгул Аурум» Азату Найзагарину продлили срок содержания под стражей еще на месяц. Таким образом, они пробудут в следственном изоляторе до 28 мая.

Сейчас по этому делу проводится досудебное расследование. Органами досудебного расследования Руслан Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».