Экс-главе ЕНПФ Руслану Ерденаеву продлили арест
Продлен срок содержания под стражей четырем фигурантам дела о присвоении или растрате вверенного чужого имущества в ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Алматинский городской суд.
Продлен срок содержания под стражей четырем фигурантам дела о присвоении или растрате вверенного чужого имущества в ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Алматинский городской суд.
Сейчас по этому делу проводится досудебное расследование. Органами досудебного расследования Руслан Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».
Ранее адвокаты фигурантов по делу ЕНПФ прокомментировали задержание и арест своих подзащитных. По версии следствия, ЕНПФ приобрел облигации ТОО «Бузгул Аурум» на сумму пять миллиардов тенге через биржу KASE за счет собственных средств. По этому факту проверку проводит Департамент КНБ по Алматы. Дата совершения сделки — 6 октября 2016 года.
«21 декабря к нам обратились представители правоохранительных органов. Это внеплановая проверка в рамках возбужденного уголовного дела. Создана группа, куда вошел представитель Нацбанка РК», — сообщили в Нацбанке.
Финансовый регулятор начал проверку по операциям, осуществленным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов 21 декабря.