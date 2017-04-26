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17:16 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: списки недобросовестных застройщиков в Крыму подготовят к завтрашнему дню

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). Распоряжение главы Республики Крым о введении моратория на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства до проверки разрешительной документации будет дополнено списком конкретных объектов, на которых строительство будет запрещено.

Источник: РИА "Новости"

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил в ходе селекторного совещания в Совете министров.

По его словам, данный перечень объектов планируется утвердить 27 апреля на заседании Архитектурного градостроительного совета РК.

«Сегодня администрации городов и районов с главным архитектором составляют перечень объектов. Сегодня к концу дня они подготовят всю информацию о тех объектах, которые противоречат градостроительным нормам и здравому смыслу. Завтра на градсовете в распоряжение будут внесены поправки в части конкретизации этих объектов, на которых запрещено строительство. Это будет длинный список объектов по всей Республике Крым», — сказал Аксенов.

При этом он призвал не беспокоиться добросовестных подрядчиков и застройщиков, и заверил, что в ближайшее время они смогу продолжить строительство и процедуру дооформления правоустанавливающих документов.

«Пусть не переживают добросовестные подрядчики, которые не нарушают законодательство. Они получат разрешение на продолжение строительства. Те, кто строил индивидуальные жилые дома, у кого были участки для личных нужд — все получат правоустанавливающие документы. Ни один обижен не будет. То же самое касается дооформления документов», — заявил он.

Глава РК также призвал крымчан с пониманием отнестись к данной ситуации, подчеркнув, что данные меры предпринимаются «на благо Крыма и всей Российской Федерации».

«У крымчан, кто недооформил документы, прошу терпения. Еще несколько дней, и все будет приведено в соответствие. Обещаю, что буду участвовать в рассмотрении проблемных и спорных вопросов. Это же касается и строек. Максимум за две недели мы эту ситуацию полностью разрядим. Будут сформированы справедливые реестры. Мы отфильтруем все, что не соответствует нормам. Задача у нас одна — ни одна стройка на территории Республики Крым без согласований и разрешений властей вестись не должна», — заверил Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), распоряжением главы Республики Крым Сергея Аксенова от 24 апреля до 1 января 2018 года запрещено капитальное строительство в восьми городах и шести районах Республики до проверки разрешительной документации по строительству указанных объектов Архитектурным градостроительным советом Республики Крым. При этом Аксенов пояснил, что распоряжение «носит сугубо временный характер», мораторий продлится максимум месяц. Кроме того, глава РК заверил, что с застройщиками-нарушителями в прибрежной зоне будут бороться с помощью отключения их объектов от коммуникационных сетей.

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