Аксенов: списки недобросовестных застройщиков в Крыму подготовят к завтрашнему дню

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил в ходе селекторного совещания в Совете министров.

По его словам, данный перечень объектов планируется утвердить 27 апреля на заседании Архитектурного градостроительного совета РК.

«Сегодня администрации городов и районов с главным архитектором составляют перечень объектов. Сегодня к концу дня они подготовят всю информацию о тех объектах, которые противоречат градостроительным нормам и здравому смыслу. Завтра на градсовете в распоряжение будут внесены поправки в части конкретизации этих объектов, на которых запрещено строительство. Это будет длинный список объектов по всей Республике Крым», — сказал Аксенов.

При этом он призвал не беспокоиться добросовестных подрядчиков и застройщиков, и заверил, что в ближайшее время они смогу продолжить строительство и процедуру дооформления правоустанавливающих документов.

«Пусть не переживают добросовестные подрядчики, которые не нарушают законодательство. Они получат разрешение на продолжение строительства. Те, кто строил индивидуальные жилые дома, у кого были участки для личных нужд — все получат правоустанавливающие документы. Ни один обижен не будет. То же самое касается дооформления документов», — заявил он.

Глава РК также призвал крымчан с пониманием отнестись к данной ситуации, подчеркнув, что данные меры предпринимаются «на благо Крыма и всей Российской Федерации».

«У крымчан, кто недооформил документы, прошу терпения. Еще несколько дней, и все будет приведено в соответствие. Обещаю, что буду участвовать в рассмотрении проблемных и спорных вопросов. Это же касается и строек. Максимум за две недели мы эту ситуацию полностью разрядим. Будут сформированы справедливые реестры. Мы отфильтруем все, что не соответствует нормам. Задача у нас одна — ни одна стройка на территории Республики Крым без согласований и разрешений властей вестись не должна», — заверил Аксенов.