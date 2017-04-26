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17:29 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко показал Порошенко «своенравную и чудесную» Припять

Белорусский и украинский лидер посетили православный храм, где зажгли свечи, а также пообщались с живущими в агрогородке взрослыми и детьми.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Встреча президента Беларуси Александром Лукашенко с украинским коллегой Петром Порошенко, начавшаяся 26 апреля в Чернобыле, продолжилась в агрогородке Лясковичи в Гомельской области.

Лукашенко и Порошенко посетили Свято-Михайловский храм в агрогородке Лясковичи, где пообщались с местным батюшкой, а также вместе с младшим сыном белорусского президента Николаем зажгли свечи.

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В агрогородке президентов двух стран встречали местные жители, главы государств поговорили и со взрослыми, и с детьми. В их присутствии Петр Порошенко поблагодарил Беларусь за прилагаемые миротворческие усилия и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он отметил, что разработанные в Минске соглашения, ставшие основой принципов урегулирования конфликта на востоке Украины, на сегодняшний день являются безальтернативным планом мира и стабильности. Президент Украины также высказал благодарность за жесткую и твердую позицию Минска по отстаиванию открытости белорусского рынка для украинских товаров.

Лукашенко заверил своего украинского коллегу Петра Порошенко, что Минск помогал и будет помогать в достижении мира на Украине.

Белорусский лидер особо отметил, что Полесье, где проходит встреча двух президентов, является родной землей для народов обеих стран. Президент очень лирично отозвался о реке Припять, назвав ее «прекрасной, чудесной, своенравной», и подчеркнув, что она также объединяет два государства.

Ждал президентов и разговор в формате один на один, в ходе которых они обсудили будущее: как сделать так, чтобы завтра белорусы и украинцы жили лучше.

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