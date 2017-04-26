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17:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман назвал главу НАПК «неадекватной»

Премьер-министр Украина Владимир Гройсман подчеркнул, что придерживается своей ранее озвученной точки зрения о необходимости написать заявление об отставке всему руководству НАПК.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украина Владимир Гройсман назвал руководителя Национального агентства по предотвращению коррупцию (НАПК) Наталью Корчак «неадекватной» после доклада министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщившего о фактах начисления руководством НАПК самим себе больших премий и надбавок.

«Я получил письмо от “малоизвестного” депутата Лещенко относительно деятельности госпожи Корчак и господина Радецкого по начислению необоснованных премий и надбавок… Зарплата главы НАПК Корчак за октябрь (2016 года — Ред.) составила 121 тыс грн при том, что оклад составлял 29 тыс, за выслугу — 50%, за интенсивность — 100%, премия — 60%, дополнительно на командировки — 30 тыс», — приводит слова Авакова УНИАН.

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Также глава МВД сообщил о наличии писем от НАПК с требованием расследовать деятельность членов НАПК Руслана Радецкого и Руслана Рябошапки.

«То есть она (Корчак — Ред.) требует расследовать деятельность двух своих заместителей», — подчеркнул Аваков.

В свою очередь, Гройсман поручил проработать механизмы расследования и оценки деятельности руководства НАПК.

«Я ничего не имею против НАПК, но мне кажется, что руководитель не в адеквате», — сказал премьер.

Также Гройсман подчеркнул, что придерживается своей ранее озвученной точки зрения о необходимости написать заявление об отставке всему руководству НАПК.

Ранее Гройсман посоветовал Корчак и всем членам НАПК подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций. В свою очередь Корчак заявила, что не подаст в отставку.

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