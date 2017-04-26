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17:23 (мск), источник: Tengrinews

Димаш Кудайберген рассказал о своей мечте Назарбаеву

Нурсултан Назарбаев принял в Акорде вернувшегося из Китая певца Димаша Кудайбергена, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Глава государства поздравил певца с успешным выступлением на конкурсе I аm, а Singer в Китае и благословил его.

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«С одной стороны, это все результаты твоего труда, а с другой — у тебя есть голос, дарованный Богом. Его нужно беречь. Я пригласил тебя, чтобы благословить. Будь здоров, пусть у тебя будет прекрасное будущее, будь счастлив. Пусть Аллах даст тебе силы служить своему народу. Пусть твой талант растет и дальше. Передавай привет своим родителям от меня. Тебя везде приглашают, а для этого нужно здоровье», — отметил Нурсултан Назарбаев.

Димаш Кудайберген в свою очередь поблагодарил Главу государства за личную поддержку и возможность прославлять Казахстан.

«Сейчас мы можем поехать на конкурсы в любую страну мира и можем с гордостью заявлять, что мы из Казахстана. Хочу выразить огромную благодарность Вам за нашу Независимость и мирную жизнь. Для меня огромная радость получить ваше благословение», — отметил Кудайберген.

Он также рассказал, что получил три престижные награды, среди которых «Лучшая песня года», «Популярный международный певец» и «Самый популярный певец Азии». По словам Димаша, он уже успел записать саундтрек к голливудскому фильму.

«Я слышал, что меня хотят выдвинуть на одну из номинаций MTV Music Awards. Моя мечта — устроить живой концерт на большой арене. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете меня в осуществлении мечты», — заключил певец.

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