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17:18 (мск), источник: Ictv.ua

Насиров в суде рассказал о знаменитом одеяле

САП подали ходатайство на продление меры пресечения в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Сегодня он сам пришел на судебное заседание и рассказал о знаменитом одеяле.

Во время общения с журналистами Насиров подчеркнул, что его бесправно посадили за решетку, а у жены забрали все деньги.

Он также прокомментировал состояние своего здоровья и ситуацию с его предыдущим появлением в суде.

— Детективы НАБУ забрали меня из больницы, хотя не имели на это права. Потом меня возили на какой-то непонятной машине и тогда появилось это знаменитое одеяло. Это все было запланировано, — сказал Насиров.

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