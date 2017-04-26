Насиров в суде рассказал о знаменитом одеяле
САП подали ходатайство на продление меры пресечения в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Сегодня он сам пришел на судебное заседание и рассказал о знаменитом одеяле.
САП подали ходатайство на продление меры пресечения в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Сегодня он сам пришел на судебное заседание и рассказал о знаменитом одеяле.
Во время общения с журналистами Насиров подчеркнул, что его бесправно посадили за решетку, а у жены забрали все деньги.
Он также прокомментировал состояние своего здоровья и ситуацию с его предыдущим появлением в суде.
— Детективы НАБУ забрали меня из больницы, хотя не имели на это права. Потом меня возили на