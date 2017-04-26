В мае у бюджетников Молдовы будут мини-каникулы

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Правительство Молдовы на очередном заседании в среду объявило 8 мая 2017 года выходным днем. Такое решение принято в связи с тем, что 8 мая выпадает на понедельник, а 9 мая в стране традиционно отмечается День Победы — эта дата включена в список национальных праздников и является выходным.

Первоначально планировалось, что отрабатывать дополнительный день отдыха будут 13 мая, однако по предложению министра иностранных дел и евроинтеграции Андрея Галбура, было утверждено решение о том, что рабочим днем станет суббота, 20 мая.

Как пояснил глава внешнеполитического ведомства, это связано с тем, что традиционно в субботу, которая выпала в этот раз на 13 мая, в республике организуют мероприятия, посвященные Дню Европы. Сделать это в рабочий день, по мнению Галбура, проблематично.