Польша призвала ЕС быстрее ввести безвиз для Украины

«ЕС не должен медлить с введением безвизового режима для Украины», — подчеркнул замглавы МИД. По его мнению, Европейский союз должен вести себя лояльнее в отношении восточных соседей, в частности, тех государств, которые «платят цену за то, что они хотят оставаться ближе к Европе».

«Польша с самого начала не только поддерживает введение безвизового режима между ЕС и Украиной, но также призывала, чтобы эти решения были приняты как можно скорее», — сказал Шиманский.

«К сожалению, у нас уже не получится принять решение вовремя, потому что Европейский союз очень долго медлил с этим процессом, в то время как мы заинтересованы в том, чтобы это время не затягивалось больше, потому что политическая цена такого сдерживания для Европейского союза очевидна, и она отрицательная», — отметил он.