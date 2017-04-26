Совфед одобрил запрет на нелепые и странные имена для детей
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий называть детей именами с использованием бранных слов, числительных и титулов, сообщает ТАСС.
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий называть детей именами с использованием бранных слов, числительных и титулов, сообщает ТАСС.
Согласно документу, устанавливается запрет «на использование в имени цифр,
Вместе с тем предоставляется возможность родителям давать ребенку двойную фамилию. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенок может получить фамилию отца, фамилию матери или двойную фамилию, образованную присоединением фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности,
В настоящее время двойная фамилия может быть образована только при вступлении в брак: супруги могут соединить свои фамилии в качестве общей.