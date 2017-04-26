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17:48 (мск), источник: Газета.Ру

Совфед одобрил запрет на нелепые и странные имена для детей

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий называть детей именами с использованием бранных слов, числительных и титулов, сообщает ТАСС.

Согласно документу, устанавливается запрет «на использование в имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением знака “дефис”) или их любой комбинации».

Вместе с тем предоставляется возможность родителям давать ребенку двойную фамилию. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенок может получить фамилию отца, фамилию матери или двойную фамилию, образованную присоединением фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности,

В настоящее время двойная фамилия может быть образована только при вступлении в брак: супруги могут соединить свои фамилии в качестве общей.

Комментарии
2
Андрей Гончаров
вот и будут одни андрющи и натащи
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Ольга Лысенко
Дети же не виноваты , что их родители не адекватны.
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