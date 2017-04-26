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17:59 (мск), источник: Sputnik.md

Правительство утвердило: Молдова отзывает своих послов

Члены молдавского правительства утвердили в среду отзыв нескольких послов республики в ряде стран: о ком идет речь?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Правительство Молдовы утвердило в среду отзыв дипломатических представителей республики в других странах.

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«Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) предлагает отозвать Владимира Лупана с поста посла, постоянного представителя Молдовы при ООН, а также Лилиана Морару с поста посла Республики Молдова во Франции и по совместительству в Княжестве Монако с резиденцией в Париже», — заявил глава МИДЕИ Андрей Галбур.

Чтобы решение об отзыве дипломатов вступило в силу, его должен подписать президент Молдовы Игорь Додон.

Лупан представлял интересы нашей страны в ООН с 2011 года, а Морару возглавлял дипмиссию во Франции с 2015 года.

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