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18:45 (мск), источник: 112.ua

Лукашенко официально посетит Украину летом, — Порошенко

Президент Украины сообщил о том, что глава Белоруссии принял соответствующее приглашение.

Источник: 112.ua

Презиедент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение украинского главы державы и официально посетит Киев летом. Об этом сообщил Петр Порошенко в ходе совместного брифинга глав государств 26 апреля, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Я хочу подтвердить, что я пригласил глубокоуважаемого господина президента посетить Украину летом этого года с официальным визитом. Я благодарю глубокоуважаемого господина президента, что это приглашение было принято. И теперь уже наши службы, министры, комиссия имеют совершенно четкую дату, под которую надо будет подготовить необходимые для подписания документы, которые будут способствовать расширению нашего сотрудничества», — сказал Порошенко.

Напомним, сегодня президенты Украины и Белоруссии Петр Порошенко и Александр Лукашенко приняли участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины аварии на ЧАЭС.

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