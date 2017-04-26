Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией

Эти организации, заявил он, «осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». Более того, в Генпрокуратуре решили, что «их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».

«По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: “Открытая Россия” (Великобритания), “Институт современной России” (США) и общественное сетевое движение “Открытая Россия” (Великобритания)», — сказал Куренной.

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — сказал Куренной. Закон о нежелательных в России иностранных и международных неправительственных организациях был принят в мае 2015 года.

Согласно закону, нежелательной может быть признана деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. Решение о запрете нежелательным организациям осуществлять программы и проекты на территории РФ принимает Генпрокуратура. Делаться это должно по согласованию с МИД РФ. Предусмотрена и возможность исключения организации из перечня нежелательных.

Перечень таких НПО ведет Минюст России, исходя из решений Генпрокуратуры РФ. Признание нежелательной деятельности организации влечет отказ в проведении операций с денежными средствами, иным имуществом, запрет на создание на территории РФ структурных подразделений организации, иные последствия. Всего, по данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день нежелательными иностранными НПО на территории РФ признаны семь зарубежных организаций.