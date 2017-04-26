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18:04 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией

Ведомство заключило, что организация занимается дискредитацией российских выборов.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности нескольких иностранных неправительственных организаций, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

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«По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: “Открытая Россия” (Великобритания), “Институт современной России” (США) и общественное сетевое движение “Открытая Россия” (Великобритания)», — сказал Куренной.

Эти организации, заявил он, «осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными». Более того, в Генпрокуратуре решили, что «их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — сказал Куренной. Закон о нежелательных в России иностранных и международных неправительственных организациях был принят в мае 2015 года.

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Согласно закону, нежелательной может быть признана деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. Решение о запрете нежелательным организациям осуществлять программы и проекты на территории РФ принимает Генпрокуратура. Делаться это должно по согласованию с МИД РФ. Предусмотрена и возможность исключения организации из перечня нежелательных.

Перечень таких НПО ведет Минюст России, исходя из решений Генпрокуратуры РФ. Признание нежелательной деятельности организации влечет отказ в проведении операций с денежными средствами, иным имуществом, запрет на создание на территории РФ структурных подразделений организации, иные последствия. Всего, по данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день нежелательными иностранными НПО на территории РФ признаны семь зарубежных организаций.

Комментарии
34
Сергей Иванов
Наконец то. Давно уже пора, а то совсем уже обнаглели. "Учители демократии"))
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Василий Фесин
За Севастополь ответили,теперь и за СССР пришло время ответить.Молитесь на Путина,за его мягкое отношение к вам-либерасты...
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Сергей Иванов
Скоро и "местные либерасты- крикуны" исчезнут. Американцы продолжают урезать финансирование. Может начинают понимать, что Россию ничем и никак не одолеть, тем более бестолковой болтовней.
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