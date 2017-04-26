Премьер-министр Павел Филип потребовал навести порядок в столичных службах такси
В столичных службах такси следует навести порядок и наказать тех, кто устанавливает неоправданно высокие тарифы на свои услуги.
В столичных службах такси следует навести порядок и наказать тех, кто устанавливает неоправданно высокие тарифы на свои услуги.
С таким требованием выступил
Павел Филип напомнил, что на прошлой неделе во время непогоды некоторые таксисты зарабатывали на людях, которые
«Некоторые таксисты проявили так называемую солидарность. Людям, авиарейсы которых были аннулированы, и они не могли улететь, а хотели уехать из аэропорта домой, таксисты завышали тарифы, просили за поездку от 300 до 500 леев», — сказал
Павел Филип предложил ввести в аэропорту электронную систему, которая существует во многих европейских городах. Система будет выдавать талоны, по которым пассажиры смогут поехать на такси в нужном им направлении. Эта система, добавил премьер, пойдет на пользу и госбюджету.