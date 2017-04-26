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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Индейцы Бразилии с луками и стрелами устроили драку с полицией

Тысячи коренных жителей Бразилии собрались на акцию протеста в Бразилиа, столице страны. Когда они добрались до Конгресса, начались столкновения с полицией.

Источник: AP 2017

Об этом в среду, 26 апреля, сообщает BBC News, видео опубликовано на YouTube.

Протестующие недовольны тем, что дровосеки и фермеры посягают на их земли. По их данным, за 2016 год в ходе конфликтов из-за территории погибли 13 индейцев.

Комментарии
12
А Б
Демократические институты республики Бразилия и развитое гражданское общество способно разрешить возникающие конфликты подобного рода без драк и демонстраций, путём создания согласительных комиссий и переговоров. Протесты с применением луков в 21 веке - нонсенс и абсурд.
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патриот патриот
))) класс
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Оксана Поддубная
Надо научить их рогатки делать.
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