Индейцы Бразилии с луками и стрелами устроили драку с полицией

Об этом в среду, 26 апреля, сообщает BBC News, видео опубликовано на YouTube.

Протестующие недовольны тем, что дровосеки и фермеры посягают на их земли. По их данным, за 2016 год в ходе конфликтов из-за территории погибли 13 индейцев.