Индейцы Бразилии с луками и стрелами устроили драку с полицией
Тысячи коренных жителей Бразилии собрались на акцию протеста в Бразилиа, столице страны. Когда они добрались до Конгресса, начались столкновения с полицией.
Тысячи коренных жителей Бразилии собрались на акцию протеста в Бразилиа, столице страны. Когда они добрались до Конгресса, начались столкновения с полицией.
Об этом в среду, 26 апреля, сообщает BBC News, видео опубликовано на YouTube.
Протестующие недовольны тем, что дровосеки и фермеры посягают на их земли. По их данным, за 2016 год в ходе конфликтов