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20:25 (мск), источник: 112.ua

Заседание суда по делу Насирова до сих пор не началось

Задержка произошла по причине занятости предыдущим слушанием судьи, который ведет дело Насирова.

Источник: 112.ua

Заседание суда по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова до сих пор не началось, передает корреспондент телеканала «112 Украина».

Как объяснили в суде причину задержки, судья, который ведет дело Насирова, еще не освободился с предыдущего заседания.

Заседание по делу Насирова должно было начаться в 16:00. Есть вероятность того, что заседание перенесут на завтра, 27 апреля.

Напомним, в Соломенском районном суде города Киева в среду, 26 апреля, должны рассмотреть продление меры пресечения Роману Насирову, который подозревается в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн.

Как сообщалось, Соломенский районный суд города Киева 8 марта 2017 года частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Роману Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. Апелляционный суд города Киева 13 марта 2017 года оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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