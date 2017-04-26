Заседание суда по делу Насирова до сих пор не началось
Задержка произошла по причине занятости предыдущим слушанием судьи, который ведет дело Насирова.
Задержка произошла по причине занятости предыдущим слушанием судьи, который ведет дело Насирова.
Заседание суда по делу отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова до сих пор не началось, передает корреспондент телеканала «112 Украина».
Как объяснили в суде причину задержки, судья, который ведет дело Насирова, еще не освободился с предыдущего заседания.
Заседание по делу Насирова должно было начаться в 16:00. Есть вероятность того, что заседание перенесут на завтра, 27 апреля.
Напомним, в Соломенском районном суде города Киева в среду, 26 апреля, должны рассмотреть продление меры пресечения Роману Насирову, который подозревается в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн.
Как сообщалось, Соломенский районный суд города Киева 8 марта 2017 года частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Роману Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. Апелляционный суд города Киева 13 марта 2017 года оставил решение суда первой инстанции без изменений.