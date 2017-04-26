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20:23 (мск), источник: УНИАН

Порошенко пригласил Лукашенко приехать в Украину с визитом летом

Лукашенко принял приглашение.

Источник: УНИАН

Глава Украинского государства Петр Порошенко пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Украину с визитом летом.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

«Глава Украинского государства пригласил белорусского коллегу посетить Украину с визитом летом, и Александр Лукашенко принял приглашение», — говорится в сообщении.

Порошенко отметил, что повестка дня украино-белорусского сотрудничества является чрезвычайно широким.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, президенты Украины и Беларуси на Чернобыльской АЭС вместе приняли участие в мероприятиях к 31-й годовщине Чернобыльской аварии.

Затем на территории Беларуси, в президентской резиденции «Припять» в Гомельской области, состоялись переговоры Порошенко и Лукашенко.

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