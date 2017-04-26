США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

Пуск был произведен с базы Вандерберг (штат Калифорния). Ракета, которая пролетела около 6440 километров (400 миль), не несла ядерный заряд. В результате запуска была поражена условная цель на Маршалловых Островах.

«Эти запуски [ракеты] Minuteman необходимы для того, чтобы проверить состояние нашего ядерного оружия и продемонстрировать его способности», — заявил полковник Джон Мосс.