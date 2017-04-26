Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Разведка Франции назвала отдавшего приказ о химатаке в Сирии
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
22Цвет нации
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
15Роботы в Пальмире
20:29 (мск), источник: Lenta.Ru

США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III

США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает The National Interest со ссылкой на заявление ВВС страны.

Источник: AP 2017

Пуск был произведен с базы Вандерберг (штат Калифорния). Ракета, которая пролетела около 6440 километров (400 миль), не несла ядерный заряд. В результате запуска была поражена условная цель на Маршалловых Островах.

«Эти запуски [ракеты] Minuteman необходимы для того, чтобы проверить состояние нашего ядерного оружия и продемонстрировать его способности», — заявил полковник Джон Мосс.

Читайте также
КНДР заявила, что не боится войны

В заявлении военных также утверждается, что данное испытание позволяет убедиться, что США способны поддерживать уровень «сильного, эффективного ядерного сдерживания» как важную часть национальной безопасности.

Ранее 26 апреля сообщалось о предстоящем запуске и отмечалось, что испытания были запланированы еще год назад. В Командовании глобальных ударов ВВС США напомнили, что последний раз подобное испытание «Минитмена» проходило в феврале, обычно в год проводятся четыре старта.

Ракеты семейства «Минитмен» стоят на вооружении США с 1970 года и неоднократно проходили модернизацию. Ракета является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении до 2020 года. По данным из открытых источников, США располагают 450 МБР такого типа с 550 ядерными боеголовками.

Комментарии
3
А Б
Сообщение по меньшей мере некорректно. Во-первых, 400 миль - это всего 680 км, но никак не 6440. Во-вторых, пробные запуски ракет, направленные на уточнение ресурса их годности, никогда не производятся с боеголовкой, несущей реальный заряд. Что же касается самой проверки, то это рутинная процедура, осуществляемая регулярно всеми странами, располагающими такого рода оружием.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Пильгун Сергей
АБ, ты где? Ну-ка расскажи нам про неотвратимость ударов доблестными войсками СШП. Ждем!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
А долетела она?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин ответил кто может стать его преемником
Стали известны все причины падения разбившегося в Сочи Ту-154
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
Совфед одобрил запрет на странные имена для детей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Индейцы Бразилии с луками и стрелами напали на полицейских
В Париже полицейские вышли на «марш гнева»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь