Лукашенко и Порошенко обсудили экспорт электроэнергии в Беларусь
Ранее Минэнерго республики заявляло, что техническая возможность получать электроэнергию их Украины есть.
Ранее Минэнерго республики заявляло, что техническая возможность получать электроэнергию их Украины есть.
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президенты Беларуси и Украины, Александр Лукашенко и Петр Порошенко в ходе встречи в среду обсудили восстановление экспорта электроэнергии в Беларусь.
Экспорт электроэнергии на белорусскую землю Украина прекратила осенью 2014 года. Уже в этом году замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский заявил, что технические возможности экспортировать электроэнергию из Украины есть, однако нет договоренностей по цене.
«Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей», — сказал Порошенко в вечернем эфире телеканала ОНТ.
Также президент Украины отметил, что стороны достигли договоренностей о взаимодействии в области энергетической безопасности и расширении белорусского присутствия на украинском рынке нефтепродуктов.
При этом Порошенко подчеркнул, что стороны достигли договоренностям по всем обсуждаемым двухсторонним вопросам.