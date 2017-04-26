Глава Башкирии: «Мы понимаем, что нельзя давать в обиду трудящегося»

Как это зачастую происходит на совещаниях различных уровней власти, глава региона начал свое выступление, что называется, «за здравие», коротко описав экономические результаты деятельности в республике, а потом перешел к менее радостным темам.

«Сложней ситуация с ростом заработных плат, — начал он “разбор полетов”. — Но и здесь есть небольшое позитивное движение. Хотя я понимаю, что тема заработных плат — это болевая точка республики. Не только потому, что мы занимаем четвертое место по уровню заработных плат в Приволжском федеральном округе, но и потому, что долгие годы нам не удается сбалансировать этот вопрос».

По мнению Рустэма Хамитова, в данном случае речь идет о системном сбое: проблемы есть и во взаимодействии с работодателем, и в работе правительства, общественных структур, включая профсоюзы.

«Мы понимаем, что нельзя давать в обиду трудящегося, нельзя отдавать стихии рынка сложные взаимоотношения между работодателем и рабочим», — подчеркнул он и напомнил, что год назад в Башкирии для работников организаций реального, внебюджетного сектора экономики была установлена минимальная заработная плата в размере 8 900 рублей, а с июля до 7 500 рублей в месяц выросла и зарплата в бюджетном секторе экономики.

«Конечно, эти цифры невелики, и называть этот уровень каким-то достижением мы не можем. Это минимум из того минимального, что можно сегодня обеспечить. Считаю, что задача государства в этой части, конечно же, помогать тем, кто нуждается в такой помощи, — отметил Рустэм Хамитов и перечислил достижения региональных властей на данном благородном поприще. — Башкортостан в числе 18 регионов принял участие в федеральной программе по снижению напряжённости на рынке труда. Действуют республиканское, территориальные, отраслевые соглашения, почти 7 тысяч коллективных договоров организаций. Успешно реализуется программа Федерации профсоюзов, объединений работодателей и Правительства республики “Достойный труд в Башкортостане”. Эта программа будет действовать до 2025 года».

При этом вдруг выяснилось, то в реестр социально ответственных работодателей республики входит всего 31 предприятие. Однако заострять внимание на этой теме глава республики не стал. Чуть более подробно рассказал он о том, что в регионе «есть ряд муниципалитетов, которые плохо себя чувствуют.

«Эта ситуация сложилась в том числе из-за несогласованных действий руководства муниципалитетов с республиканскими органами власти и порой желания действовать не по доходам, а по каким-то своим эмоциональным критериям, которые только этим людям и известны», — заявил Рустэм Хамитов, не назвав, однако, никого персонально.

«Мы должны работать над тем, чтобы и минимальная заработная плата находилась на достойном уровне, и максимальные заработные платы не улетали куда-то в “заоблачные выси”, не нарушали равновесия, с таким трудом сформированного в обществе, — обозначил он первостепенные задачи для властей и профсоюзов и предостерег от перегибов. — Если мы вспомним 1990-е годы, то знаем, какая была сложнейшая ситуация. Нам не надо никаких новых потрясений. Не нужно никаких лихорадочных изменений. Мы должны ровно, спокойно нормально работать, в том числе поправлять те несправедливости, которые есть».

В числе несправедливости глава Башкирии назвал выплату зарплат «в конвертах», сделав оговорку, что малым предприятиям, конечно, тяжело, но «тем не менее, порядок должен быть и на малых предприятиях».

Когда же разговор зашел о вопросах от представителей конкретных отраслей, председатель рескома профсоюза работников образования и науки Светлана Пронина посетовала на необходимость ввести доплату работникам детских дошкольных учреждений, у которых нередко случается превышение фактической численности детей в группах. Но тут глава республики, судя по стенограмме, опубликованной его пресс-службой, перевел разговор на другую тему.

«Свою деятельность в должности руководителя республики я начинал с повышения заработной платы работникам детских садов. Среднюю зарплату мы уже довели до более или менее приличного уровня, — сказал Рустэм Хамитов. — Будем поддерживать и родителей. Я дал поручение Правительству пересмотреть варианты, связанные с оказанием поддержки малоимущим слоям населения. Надо вернуться к правильному, на мой взгляд, распределению средств в части оказания помощи таким семьям. Речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей».