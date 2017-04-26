Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Снести, нельзя оставить: все о сносе хрущевок в Москве
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
11Протест одного
11Подготовка техники к Параду Победы
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
22:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ГПУ: в Днепропетровской области произошел захват агропредприятий

Генпрокурор сообщил, что сейчас продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует незаконное завладение корпоративными правами, имуществом, техникой и урожаем четырех сельскохозяйственных предприятий Днепропетровской области.

Как написал Луценко в Facebook, ущерб владельцев оценивается в 250 млн гривен.

По его словам, продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.

Также Луценко сообщил, что в ходе расследования один из основных фигурантов обратился к сотруднику полиции с предложением взятки 15 тыс. долларов, чтобы «дело спустили на тормозах».

«В среду его задержали при передаче 3 тыс. долларов должностному лицу Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Задержанному грозит восемь лет тюрьмы», — отметил Луценко. ГПУ расследует захват агропредприятий в Днепропетровской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британский эсминец в Черном море – это 'вызов'? Нет, это клоунада
Стали известны все причины падения разбившегося в Сочи Ту-154
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией
В ГД внесли законопроект о праве военнослужащих получать подарки
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
Мария Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
Умер режиссер «Молчания ягнят» Джонатан Демме
ЦСКА разгромил «Локомотив» перед дерби со «Спартаком»
Спорт
ЦСКА: плюс три очка, минус Дзагоев Армейцы уверенно разобрались с «Локо», «размявшись» перед дерби со «Спартаком», но снова потеряли из-за травмы одного из своих лидеров
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь