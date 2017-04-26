ГПУ: в Днепропетровской области произошел захват агропредприятий

По его словам, продолжаются обыски по 16 адресам в офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации лиц, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату.

Как написал Луценко в Facebook, ущерб владельцев оценивается в 250 млн гривен.

Также Луценко сообщил, что в ходе расследования один из основных фигурантов обратился к сотруднику полиции с предложением взятки 15 тыс. долларов, чтобы «дело спустили на тормозах».

«В среду его задержали при передаче 3 тыс. долларов должностному лицу Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Задержанному грозит восемь лет тюрьмы», — отметил Луценко. ГПУ расследует захват агропредприятий в Днепропетровской области.