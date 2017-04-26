Порошенко уволил Дорошенко с должности посла в Киргизии
Об этом говорится в соответствующем указе от 26 апреля.
Об этом говорится в соответствующем указе от 26 апреля.
Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Дорошенко с должности посла в Кыргызской Республике. Об этом свидетельствует указ № 117/2017 от 26 апреля.
«Освободить Дорошенко Николая Петровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике», — говорится в указе.
Напомним, Порошенко назначил Николая Дорошенко на соответствующую должность 2 июня 2015 года, а до этого политик занимал должность директора первого территориального департамента МИД.