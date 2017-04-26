Мир, Трамп, май

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут впервые встретиться в конце мая. Эту информацию «Ъ» подтвердили источники в госструктурах двух стран. Первый личный контакт двух президентов должен определить, сохраняется ли шанс на нормализацию российско-американских отношений, достигших низшей точки при президенте Обаме и продолжавших деградировать в первые три месяца правления Дональда Трампа в связи с эскалацией напряженности в Сирии, Северной Корее и Афганистане. Несмотря на еще более жесткую позицию по ряду вопросов, занятую новой администрацией США, в Москве рассчитывают, что личная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом позволит переломить негативную тенденцию, опираясь на опыт предыдущих саммитов как с демократическими, так и с республиканскими президентами в Белом доме.

Читайте также Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Владимир Путин и Дональд Трамп могут увидеться еще до саммита G20, который состоится в июле в Гамбурге: по словам нескольких информированных источников «Ъ» в госструктурах двух стран, Москва и Вашингтон сейчас ведут переговоры об организации российско-американской встречи в верхах в конце мая в одной из европейских стран. Дональд Трамп, как ожидается, будет в Европе с 25 по 27 мая для участия в саммите НАТО в Брюсселе и саммите G7 в итальянской Таормине. После этого президент США может «отскочить» в одну из третьих стран, куда прилетит и его российский коллега. О том, что такой вариант будет рассматриваться, «Ъ» сообщал еще 20 февраля. После состоявшегося 12 апреля визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, его, по словам собеседников «Ъ», стали прорабатывать детально. По словам одного из информированных источников «Ъ» в госструктурах РФ, несмотря на сложности во взаимодействии Москвы и Вашингтона, контакты представителей кремлевской администрации и Белого дома по согласованию даты и места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа «ни разу не прерывались». «Большая работа была проделана по линии помощника президента РФ Юрия Ушакова и ряда высокопоставленных дипломатов», — отмечает он. Переговорный процесс, по его словам, не был нарушен ни ужесточением американских санкций в отношении России, ни нанесением Пентагоном ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии.

Читайте также Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа за три месяца

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп уже неоднократно общались по телефону, но не встречались лично. При этом за прошедшее с момента смены власти в Белом доме время отношения Москвы и Вашингтона не улучшились. Словесных выпадов в адрес друг друга поначалу стало заметно меньше, однако в последние недели уровень риторического противостояния стал напоминать времена конфронтации. Так, выступая в среду на Московской конференции по международной безопасности, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недавний ракетный удар США по сирийской авиабазе «грубым нарушением международного права», размещение на территории Южной Кореи американских комплексов THAAD — «крайне дестабилизирующим фактором», а развертывание европейского сегмента глобальной ПРО США — «серьезнейшим препятствием на пути укрепления стратегической стабильности». Представители новой администрации США, в свою очередь, за последние недели обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, намеренном распространении противоречивых данных о химатаке в сирийской провинции Идлиб и поставках вооружений афганским талибам. По словам программного директора Валдайского клуба и руководителя агентства «Внешняя политика» Андрея Сушенцова, «в Москве постепенно складывается мнение об администрации Трампа — и пока оно крайне сдержанное». «Удар по Сирии показал, что во имя внутриполитических задач Белый дом готов идти на эксперименты и жертвовать отношениями с важными партнерами, — сказал он “Ъ”.— Эта черта — односторонность — характерна для всех администраций США, и она крайне раздражает Москву. Личная встреча двух лидеров не сможет выправить кривую отношений, если на ней будет констатировано, что США по-прежнему не будут ни с кем считаться».

Читайте также Шойгу считает ракетный удар США в Сирии угрозой российским военным