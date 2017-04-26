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00:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Мир, Трамп, май

Президенты России и США могут встретиться уже через месяц.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут впервые встретиться в конце мая. Эту информацию «Ъ» подтвердили источники в госструктурах двух стран. Первый личный контакт двух президентов должен определить, сохраняется ли шанс на нормализацию российско-американских отношений, достигших низшей точки при президенте Обаме и продолжавших деградировать в первые три месяца правления Дональда Трампа в связи с эскалацией напряженности в Сирии, Северной Корее и Афганистане. Несмотря на еще более жесткую позицию по ряду вопросов, занятую новой администрацией США, в Москве рассчитывают, что личная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом позволит переломить негативную тенденцию, опираясь на опыт предыдущих саммитов как с демократическими, так и с республиканскими президентами в Белом доме.

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Владимир Путин и Дональд Трамп могут увидеться еще до саммита G20, который состоится в июле в Гамбурге: по словам нескольких информированных источников «Ъ» в госструктурах двух стран, Москва и Вашингтон сейчас ведут переговоры об организации российско-американской встречи в верхах в конце мая в одной из европейских стран.

Дональд Трамп, как ожидается, будет в Европе с 25 по 27 мая для участия в саммите НАТО в Брюсселе и саммите G7 в итальянской Таормине. После этого президент США может «отскочить» в одну из третьих стран, куда прилетит и его российский коллега. О том, что такой вариант будет рассматриваться, «Ъ» сообщал еще 20 февраля. После состоявшегося 12 апреля визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, его, по словам собеседников «Ъ», стали прорабатывать детально.

По словам одного из информированных источников «Ъ» в госструктурах РФ, несмотря на сложности во взаимодействии Москвы и Вашингтона, контакты представителей кремлевской администрации и Белого дома по согласованию даты и места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа «ни разу не прерывались». «Большая работа была проделана по линии помощника президента РФ Юрия Ушакова и ряда высокопоставленных дипломатов», — отмечает он. Переговорный процесс, по его словам, не был нарушен ни ужесточением американских санкций в отношении России, ни нанесением Пентагоном ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии.

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Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп уже неоднократно общались по телефону, но не встречались лично. При этом за прошедшее с момента смены власти в Белом доме время отношения Москвы и Вашингтона не улучшились. Словесных выпадов в адрес друг друга поначалу стало заметно меньше, однако в последние недели уровень риторического противостояния стал напоминать времена конфронтации.

Так, выступая в среду на Московской конференции по международной безопасности, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недавний ракетный удар США по сирийской авиабазе «грубым нарушением международного права», размещение на территории Южной Кореи американских комплексов THAAD — «крайне дестабилизирующим фактором», а развертывание европейского сегмента глобальной ПРО США — «серьезнейшим препятствием на пути укрепления стратегической стабильности».

Представители новой администрации США, в свою очередь, за последние недели обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, намеренном распространении противоречивых данных о химатаке в сирийской провинции Идлиб и поставках вооружений афганским талибам.

По словам программного директора Валдайского клуба и руководителя агентства «Внешняя политика» Андрея Сушенцова, «в Москве постепенно складывается мнение об администрации Трампа — и пока оно крайне сдержанное». «Удар по Сирии показал, что во имя внутриполитических задач Белый дом готов идти на эксперименты и жертвовать отношениями с важными партнерами, — сказал он “Ъ”.— Эта черта — односторонность — характерна для всех администраций США, и она крайне раздражает Москву. Личная встреча двух лидеров не сможет выправить кривую отношений, если на ней будет констатировано, что США по-прежнему не будут ни с кем считаться».

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По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, «в ходе первой личной встречи президенты России и США, скорее всего, не будут обсуждать большое число конкретных вопросов, требующих детальной проработки». «Главный смысл этой встречи будет состоять не в том, чтобы найти развязки по Сирии или Украине. Лидеры двух стран для начала должны послать бюрократическим структурам как в Москве, так и в Вашингтоне четкий сигнал о необходимости прекратить войну слов и жестов и наконец-то начать работу над поиском точек соприкосновения», — пояснил он «Ъ». Без такого сигнала ситуация, по мнению эксперта, не сдвинется с мертвой точки.

По словам эксперта, достигнутая договоренность о встрече с обозначением ее вероятных сроков неизбежно окажет стимулирующее воздействие на команды двух лидеров, которым будет поставлена задача к конкретному дедлайну выйти на определенную повестку. «Важно и то, что сроки саммита совпадают с запланированной на конец мая очередной встречей НАТО, на которой отношения с Россией станут одним из ключевых вопросов. Согласившись встретиться с Владимиром Путиным именно в это время, Дональд Трамп дал понять, что он не уходит от непростого для него разговора о России с западными союзниками, не откладывает его в долгий ящик и по-прежнему не отказался инвестировать в отношения с Москвой свой политический капитал», — продолжает Андрей Кортунов. И добавляет: «Такое политическое решение президента Трампа внушает определенный оптимизм».

Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что российско-американские отношения были персонифицированными при всех администрациях в Белом доме — как демократических, так и республиканских. «Поворотные моменты в отношениях России и США со времен холодной войны были связаны с лидерами двух стран, которые не раз демонстрировали способность остановить конфронтацию. При Дональде Трампе, для которого особенно много значит личная дипломатия, значение подобных саммитов может возрасти еще больше», — резюмирует собеседник «Ъ».

Иван Сафронов, Елена Черненко, Сергей Строкань.

Комментарии
1
Артемьева Людмила
И почему у президента такой большой страны галстук гуляет сам по себе... пристегнуть к рубахе не судьба?
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