СМИ раскрыли секрет «красной кнопки» на столе Трампа

Трамп гордится тем, чего добился за первые 100 дней президентства

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использует «красную кнопку» в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает Yahoo News.

«Члены Демократической партии беспокоились из-за того, что Дональд Трамп будет держать палец над кнопкой. Но, возможно, они волновались зря», — говорится в статье.

По информации издания, американский президент нашел кнопке необычное применение — он использует ее, чтобы вызвать дворецкого, который приносит бокал с газировкой.

Деревянная подставка с красной кнопкой располагалась на столе и у предшественников Трампа, однако неизвестно, как они ею распоряжались, сообщает издание.