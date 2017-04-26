СМИ раскрыли секрет «красной кнопки» на столе Трампа
Президент США Дональд Трамп использует «красную кнопку» в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает Yahoo News. «Члены Демократической партии беспокоились
Президент США Дональд Трамп использует «красную кнопку» в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает Yahoo News. «Члены Демократической партии беспокоились
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использует «красную кнопку» в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает Yahoo News.
«Члены Демократической партии беспокоились
По информации издания, американский президент нашел кнопке необычное применение — он использует ее, чтобы вызвать дворецкого, который приносит бокал с газировкой.
Деревянная подставка с красной кнопкой располагалась на столе и у предшественников Трампа, однако неизвестно, как они ею распоряжались, сообщает издание.
Ранее журналистка CNN Кейт Беннет обратила внимание на то, что на столе главы Соединенных Штатов стоит стакан с колой.