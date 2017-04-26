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23:47 (мск), источник: РИА Новости

СМИ раскрыли секрет «красной кнопки» на столе Трампа

Президент США Дональд Трамп использует «красную кнопку» в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает Yahoo News. «Члены Демократической партии беспокоились из-за того, что Дональд Трамп будет держать палец над кнопкой.

Источник: AP 2017
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использует «красную кнопку» в Овальном кабинете Белого дома, чтобы заказать себе газировку, сообщает Yahoo News.

«Члены Демократической партии беспокоились из-за того, что Дональд Трамп будет держать палец над кнопкой. Но, возможно, они волновались зря», — говорится в статье.

По информации издания, американский президент нашел кнопке необычное применение — он использует ее, чтобы вызвать дворецкого, который приносит бокал с газировкой.

Деревянная подставка с красной кнопкой располагалась на столе и у предшественников Трампа, однако неизвестно, как они ею распоряжались, сообщает издание.

Ранее журналистка CNN Кейт Беннет обратила внимание на то, что на столе главы Соединенных Штатов стоит стакан с колой.

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