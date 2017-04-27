Суд Киева отказался арестовать фигуранта «дела Мартыненко»
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отказался взять под стражу генерального директора ГП «Восточный
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отказался взять под стражу генерального директора ГП «Восточный
Согласно решению судьи Виктории Кицюк, Сорокина отпустили под домашний арест, передают «Украинские новости».
Судья сочла обоснованным подозрение, выдвинутое Сорокину, при этом она не усмотрела социальной опасности в нахождении его не в СИЗО.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о взятии под стражу подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. При этом суд отказался отдать подозреваемого на поруки депутатам Верховной Рады от «Народного фронта» Юрию Березе, Виталию Сташуку и Геннадию Кривошее.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали
В субботу, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции «Народный фронт» и министров, а также первого заместителя главы наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.