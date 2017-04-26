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00:46 (мск), источник: Lenta.Ru

США выступили с заявлением по поводу своей стратегии в отношении КНДР

Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении КНДР направлена на то, чтобы оказать давление на Пхеньян и заставить его отказаться от своих программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет. Добиваться своих целей Вашингтон намерен путем ужесточения санкций. В то же время США открыты для переговоров.

Источник: AP 2017

Об этом, как передает Reuters, говорится в совместном заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора Национальной разведки Дэна Коатса.

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Добиваться своих целей Вашингтон намерен путем ужесточения санкций. В то же время, как заявила администрация, США открыты для переговоров.

«Соединенные Штаты стремятся к стабильности и мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы по-прежнему готовы к переговорам по достижению этой цели, но мы по-прежнему готовы защищать себя и своих союзников», — подчеркивается в заявлении.

Ситуация на Корейском полуострове в настоящее время является одной из самых напряженных тем международной политики. Ранее сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание.

КНДР в ответ заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар. Позже источники сообщили, что Вашингтон в настоящий момент не намерен использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточится на оказании дипломатического и санкционного давления.

Комментарии
1
vesta
КНДР в ответ заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.. сколько опой не виляй, америка, доиграешься.. Кроме КНДР, есть кому еще корону снести )))))
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